Коломойський розщедрився. Найтитулованіший баскетбольний клуб повертається в чемпіонат України



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Київський «Будівельник» десять разів вигравав чемпіонат України Світлина - «Будівельник має жити»

Київський «Будівельник» офіційно повернувся в Суперлігу після дворічної відсутності

Заснований у далекому 1945 році клуб «Будівельник» (Київ), який вигравав золото чемпіонату СССР у 1989-му і був десятиразовим чемпіоном України, офіційно заявлений для участі в українській баскетбольній Суперлізі-2020/2021! Сьогодні, 28 вересня, за це проголосував виконком Федерації баскетболу України.

У листі ФБУ «Будівельник» підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги, гарантувавши фінансові та організаційні можливості для стабільного фінансування будь-яких витрат клубу.

Процедура погашення боргів була узгоджена з ФІБА. Згідно з нею «Будівельник» погасив усі борги, за винятком одного, який обіцяє закрити найближчим часом. Якщо все буде гаразд, то київський клуб стане 11-м учасником Суперліги. «Будівельник» має виплатити останній борг до 2 жовтня, у цьому випадку останній бан буде знято.

Востаннє 10-разовий чемпіон України брав участь в елітному дивізіоні в сезоні-2017/2018, після якого отримав бан від ФІБА через заборгованності та пропустив сезони 2018/2019 та 2019/2020.

Зауважимо, що фінансуванням «Будівельника» з 2006 року займалася група «Приват» Ігоря Коломойського. Президентом клубу з того часу був бізнес-партнер Ігоря Валерійовича Богдан Гулямов. У 2009 році Коломойський настільки полюбив баскетбол, що створив із дев’яти підконтрольних собі клубів окремий, незалежний від офіційного чемпіонат України. Проте через рік клуби Ігоря Валерійовича, серед яких був і «Будівельник», повернулися в Суперлігу.

У сезоні-2013/2014 «Будівельник» став першим українським клубом, який виступав у Євролізі. Втім, Революція Гідності, російсько-українська війна і зміни в країні змінили пріоритети Коломойського з бізнесово-спортивних у бізнесово-політичні. Як наслідок, через накопичені борги, з якими Ігор Валерійович розраховуватися не збирався, щез один із найстаріших футбольних клубів України «Дніпро».

Богдан Гулямов фінансував «Будівельник» самотужки до 2018 року, аж поки на клуб за борги не був накладений бан. Нині Гулямов став святим отцем і гасити борги, за інформацією «Главкома», Коломойський взявся самотужки. При цьому головною його метою начебто є змога прилаштувати у відродженому колективі свого сина Григорія, який не зумів заграти у «Дніпрі».

Також лави «Будівельника» мають поповнити гравець збірної України Максим Пустозвонов, Руслан Отверченко, багаторічний центровий клубу Михайло Анісімов.