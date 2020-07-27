Визначилися чемпіонки України з футболу (відео)



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Футболістки «Житлобуду-2» стали триразовими чемпіонками України Світлина - Спортивний Харків

Доля титулу вирішувалася в лобному протистоянні двох основних конкурентів

Футболістки харківського «Житлобуду-2» втретє в історії стали чемпіонками України.

У ключовому матчі сезону підопічні Наталії Зінченко здобули перемогу над землячками-конкурентками з «Житлобуду-1», котрі досі виграли дев’ять національних чемпіонатів, зокрема тріумфували у двох попередніх першостях.

Автогол Костюченко на 50 хвилині гри і точний удар Малахової за хвилину принесли «Житлобуду-2» перемогу з рахунком 2:0.

Вигравши, команда Зінченко набрала 48 очок, і за тур до завершення чемпіонату виявилася недосяжною для суперниць. «Житлобуд-1», маючи в активі 44 пункти і склавши з себе чемпіонські повноваження, став віце-чемпіоном.

Зауважимо, що попередні два чемпіонства «Житлобуд-2» оформив у 2016-му і 2017-му роках. Також варто відзначити, що дві харківських команди є незалежними одна від одної.

Бронзовим призером чемпіонату України вдруге поспіль стала команда «Схід» з села Стара Маячка Херсонської області.

У матчах заключного туру сезону, які відбудуться 31 липня, «Житлобуд-2» прийме на своєму полі «Маріуполь», а в гості до «Житлобуду-1» завітає «Схід».