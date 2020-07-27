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    Визначилися чемпіонки України з футболу (відео)

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    Футболістки&nbsp;&laquo;Житлобуду-2&raquo; стали триразовими чемпіонками України - Визначилися чемпіонки України з футболу (відео)
    Футболістки «Житлобуду-2» стали триразовими чемпіонками України
    Світлина - Спортивний Харків

    Доля титулу вирішувалася в лобному протистоянні двох основних конкурентів

    Футболістки харківського «Житлобуду-2» втретє в історії стали чемпіонками України.

    У ключовому матчі сезону підопічні Наталії Зінченко здобули перемогу над землячками-конкурентками з «Житлобуду-1», котрі досі виграли дев’ять національних чемпіонатів, зокрема тріумфували у двох попередніх першостях.

    Автогол Костюченко на 50 хвилині гри і точний удар Малахової за хвилину принесли «Житлобуду-2» перемогу з рахунком 2:0.

    Вигравши, команда Зінченко набрала 48 очок, і за тур до завершення чемпіонату виявилася недосяжною для суперниць. «Житлобуд-1», маючи в активі 44 пункти і склавши з себе чемпіонські повноваження, став віце-чемпіоном.

    Зауважимо, що попередні два чемпіонства «Житлобуд-2» оформив у 2016-му і 2017-му роках. Також варто відзначити, що дві харківських команди є незалежними одна від одної.

    Бронзовим призером чемпіонату України вдруге поспіль стала команда «Схід» з села Стара Маячка Херсонської області.

    У матчах заключного туру сезону, які відбудуться 31 липня, «Житлобуд-2» прийме на своєму полі «Маріуполь», а в гості до «Житлобуду-1» завітає «Схід».

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    жіночий футбол Наталія Зінченко ФК «Житлобуд-2» (Харків) ФК «Житлобуд-1» (Харків) ФК «Схід» (Стара Маячка)
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