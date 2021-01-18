Влада в Австралії відхилила прохання Джоковіча про поліпшення умов на карантині
Найкращий тенісист світу обурений, що до його вимог не прислуховуються
Прем'єр-міністр штату Вікторія (Австралія) Деніел Ендрюс відреагував на лист першої ракетки світу серба Новака Джоковіча, який закликав забезпечити рівні умови всім тенісистам на карантині в Аделаїді і Мельбурні.
Новак надав наступний список вимог:
- забезпечити тренувальним інвентарем кожен номер;
- надати гідне харчування;
- скоротити повну ізоляцію для 47 тенісистів, здійснивши проведення більшої кількості тестів;
- дозволити гравцям відвідувати своїх наставників за умови негативних ПЛР-тестів;
- розмістити якомога більше тенісистів в приватних будинках з тренувальними кортами.
«Люди можуть вільно представляти свої списки вимог, але відповідь – ні. Знаю, що деякі гравці обговорюють правила – проте правила застосовуються до них так само, як і до всіх інших. Вони всі були поінформовані про це до того, як прибули сюди. Це було умовою їх допуску. Тут немає жодного особливого ставлення. У вірусу ні до кого немає особливого ставлення», - наводить слова Ендрюса Ubitennis.