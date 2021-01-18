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    Влада в Австралії відхилила прохання Джоковіча про поліпшення умов на карантині

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    Новак Джоковіч стурбований, що не має змоги повноцінно готуватися до Australian Open - Влада в Австралії відхилила прохання Джоковіча про поліпшення умов на карантині
    Новак Джоковіч стурбований, що не має змоги повноцінно готуватися до Australian Open
    Світлина - UA-Футбол

    Найкращий тенісист світу обурений, що до його вимог не прислуховуються

    Прем'єр-міністр штату Вікторія (Австралія) Деніел Ендрюс відреагував на лист першої ракетки світу серба Новака Джоковіча, який закликав забезпечити рівні умови всім тенісистам на карантині в Аделаїді і Мельбурні.

    Новак надав наступний список вимог:

    - забезпечити тренувальним інвентарем кожен номер;

    - надати гідне харчування;

    - скоротити повну ізоляцію для 47 тенісистів, здійснивши проведення більшої кількості тестів;

    - дозволити гравцям відвідувати своїх наставників за умови негативних ПЛР-тестів;

    - розмістити якомога більше тенісистів в приватних будинках з тренувальними кортами.

    «Люди можуть вільно представляти свої списки вимог, але відповідь – ні. Знаю, що деякі гравці обговорюють правила – проте правила застосовуються до них так само, як і до всіх інших. Вони всі були поінформовані про це до того, як прибули сюди. Це було умовою їх допуску. Тут немає жодного особливого ставлення. У вірусу ні до кого немає особливого ставлення», - наводить слова Ендрюса Ubitennis.

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    Теги: теніс Australian Open Новак Джокович
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