Найкращий тенісист світу заразився коронавірусом
Новака Джоковіча спіткало найбільше лихо 2020 року
Сербський тенісист і перша ракетка світу Новак Джоковіч зізнався, що у нього виявили коронавірус. Про це повідомляє Associated Press.
Результат тесту на коронавірус виявилися позитивним. Джоковіч дізнався про зараження після участі у виставковому турнірі Adria Tour.
Незважаючи на спалах захворювання на самих змаганнях найкращий тенісист світу відмовився від тестування. Після цього Джоковіч повернувся до Сербії, запевнивши, що вся його команда пройде обстеження.
У квітні Джоковіч виступив проти перспективи обов'язкового вакцинування від Covid-19 для спортовців, що бажають взяти участь в міжнародних турнірах. «Якщо так зроблять, мені доведеться прийняти серйозне рішення», - заявив тоді він.
Джоковіч – перша ракетка світу в одиночному розряді. На його рахунку 17 перемог на турнірах серії Grand Slam.