Найкращий тенісист світу заразився коронавірусом



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Новак Джоковіч змушений піти на самоізоляцію Фото - Instagram Новака Джоковіча

Новака Джоковіча спіткало найбільше лихо 2020 року

Сербський тенісист і перша ракетка світу Новак Джоковіч зізнався, що у нього виявили коронавірус. Про це повідомляє Associated Press.

Результат тесту на коронавірус виявилися позитивним. Джоковіч дізнався про зараження після участі у виставковому турнірі Adria Tour.

Незважаючи на спалах захворювання на самих змаганнях найкращий тенісист світу відмовився від тестування. Після цього Джоковіч повернувся до Сербії, запевнивши, що вся його команда пройде обстеження.

У квітні Джоковіч виступив проти перспективи обов'язкового вакцинування від Covid-19 для спортовців, що бажають взяти участь в міжнародних турнірах. «Якщо так зроблять, мені доведеться прийняти серйозне рішення», - заявив тоді він.

Джоковіч – перша ракетка світу в одиночному розряді. На його рахунку 17 перемог на турнірах серії Grand Slam.