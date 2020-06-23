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    Найкращий тенісист світу заразився коронавірусом

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    Новак Джоковіч змушений піти на самоізоляцію - Найкращий тенісист світу заразився коронавірусом
    Новак Джоковіч змушений піти на самоізоляцію
    Фото - Instagram Новака Джоковіча

    Новака Джоковіча спіткало найбільше лихо 2020 року

    Сербський тенісист і перша ракетка світу Новак Джоковіч зізнався, що у нього виявили коронавірус. Про це повідомляє Associated Press.

    Результат тесту на коронавірус виявилися позитивним. Джоковіч дізнався про зараження після участі у виставковому турнірі Adria Tour.

    Незважаючи на спалах захворювання на самих змаганнях найкращий тенісист світу відмовився від тестування. Після цього Джоковіч повернувся до Сербії, запевнивши, що вся його команда пройде обстеження.

    У квітні Джоковіч виступив проти перспективи обов'язкового вакцинування від Covid-19 для спортовців, що бажають взяти участь в міжнародних турнірах. «Якщо так зроблять, мені доведеться прийняти серйозне рішення», - заявив тоді він.

    Джоковіч – перша ракетка світу в одиночному розряді. На його рахунку 17 перемог на турнірах серії Grand Slam.

     Читайте також: Серб Новак Джоковіч став 17-разовим переможцем турнірів Grand Slam
    теніс Новак Джокович коронавірус
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