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    Джокович прийняв рішення щодо участі на US Open

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    Провідний спортсмен планети Джокович - Джокович прийняв рішення щодо участі на US Open
    Провідний спортсмен планети Джокович
    Twitter Джоковича

    Зірковий тенісист, який видужав після зараження коронавірусу, побореться за 18 перемогу на Мейджорі

    Перша ракетка світу серб Новак Джокович візьме участь у заключному турнірі сезону категорії «Великого шолому» - Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open), а також в турнірі категорії «Мастерс-1000» в Нью-Йорку.

    «Я радий підтвердити, що виступлю на «Мастерсі» в Нью-Йорку і на US Open в цьому році. Це було непросте рішення, беручи до уваги всі перешкоди і труднощі з багатьох сторін. Але перспектива виступати знову надихає мене. Скоро побачимося, Нью-Йорк», - написав Джокович.

    Відкритий чемпіонат США пройде з 31 серпня по 13 вересня.

    На рахунку 33-річного серба 17 виграних трофеїв на турнірах серії «Великого шолома»: вісім разів він перемагав на Відкритому чемпіонаті Австралії, п'ять разів - Вімблдоні, тричі - Відкритому чемпіонаті США і один раз - Відкритому чемпіонаті Франції.

    Зауважимо, що на US Open в сезоні-2020 не зіграє минулорічний чемпіон Рафаель Надаль, а також Роджер Федерер, Стен Ваврінка, Гаель Монфіс та інші. У жіночій сітці змагань не виступатиме перший номер рейтингу WTA Ешлі Барті з Австралії.

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    теніс Новак Джокович Рафаель Надаль Роджер Федерер Ешлі Барті US Open
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