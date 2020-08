Джокович прийняв рішення щодо участі на US Open

Зірковий тенісист, який видужав після зараження коронавірусу, побореться за 18 перемогу на Мейджорі

Перша ракетка світу серб Новак Джокович візьме участь у заключному турнірі сезону категорії «Великого шолому» - Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open), а також в турнірі категорії «Мастерс-1000» в Нью-Йорку.

«Я радий підтвердити, що виступлю на «Мастерсі» в Нью-Йорку і на US Open в цьому році. Це було непросте рішення, беручи до уваги всі перешкоди і труднощі з багатьох сторін. Але перспектива виступати знову надихає мене. Скоро побачимося, Нью-Йорк», - написав Джокович.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm