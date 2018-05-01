«Ворскла» та «Зоря» забезпечили собі участь у Лізі Європи-2018/2019

Жеребкування групового етапу, третього та другого відбірних раундів Ліги Європи відбудеться 31 серпня, 23 липня та 19 червня відповідно

За три тури до завершення турніру в Прем’єр-лізі визначилися ще два представники України в єврокубках наступного сезону. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. «Ворскла» кваліфікувалася до єврокубків після перемоги «Шахтаря» над «Маріуполем» — полтавці не опустяться нижче



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Фото: ФФУ

Жеребкування групового етапу, третього та другого відбірних раундів Ліги Європи відбудеться 31 серпня, 23 липня та 19 червня відповідно

За три тури до завершення турніру в Прем’єр-лізі визначилися ще два представники України в єврокубках наступного сезону.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

«Ворскла» кваліфікувалася до єврокубків після перемоги «Шахтаря» над «Маріуполем» — полтавці не опустяться нижче п’ятої позиції.

«Зоря» ж гарантувала собі місце в Лізі Європи, здобувши три очки в матчі з «Вересом».

При цьому попереду в підопічних Василя Сачка та Юрія Вернидуба боротьба за третє місце, яке дає пряму путівку до групового турніру другого за рангом єврокубку.

Нагадаємо, четвертий рядок у таблиці Прем’єр-ліги дає перепустку до третього відбірного раунду Ліги Європи, а п’ятий — до другого. На останню путівку до єврокубків продовжують претендувати «Маріуполь» та «Верес».

Наразі азовці випереджають конкурентів на три очки.

Жеребкування групового етапу, третього та другого відбірних раундів Ліги Європи відбудеться 31 серпня, 23 липня та 19 червня відповідно.

Нагадаємо, що раніше забезпечили собі участь в єврокубках «Шахтар» та «Динамо».

При цьому українські гранди точно виступлять у Лізі чемпіонів. Чемпіон України потрапить одразу до групового турніру, а срібний призер стартуватиме із третього кваліфікаційного раунду.

Жеребкування цих стадій відбудеться 30 серпня та 23 липня відповідно.