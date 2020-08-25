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    Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт заразився коронавірусом

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    Болт - великий прихильник футболу. У 2018 році він провів два товариських поєдинки за австралійський ФК&nbsp;&laquo;Сентрал Кост Маринерс&raquo; - Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт заразився коронавірусом
    Болт - великий прихильник футболу. У 2018 році він провів два товариських поєдинки за австралійський ФК «Сентрал Кост Маринерс»
    Twitter Усейна Болта

    Колишній легкоатлет інфікувався після вечірки з іншими відомими спортсменами

    Легендарний у минулому ямайський легкоатлет Усейн Болт заразився коронавірусом.

    34-річний ямаєць переносить хворобу без симптомів та знаходиться на карантині.

    «Пройшов тест в суботу. Як відповідальна людина, залишаюся вдома, далеко від друзів, поки у мене точно немає ніяких симптомів. Як і годиться, буду перебувати на карантині, чекаючи результатів тесту на COVID-19. Скажіть усім друзям, що для безпеки карантин потрібно проводити на самоті», - наголосив Болт.

    Раніше Болт святкував свій 34-й день народження в компанії багатьох відомих спортсменів, серед яких виявилися - нападник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг, форвард «Байєра» Леон Бейлі, гравець в крикет Кріс Гейл, а також ямайський виконавець реггі Крістофер Мартін.

    Додамо також, з 2017 року Болт не виступає в легкій атлетиці. Він встиг виграти 11 разів чемпіонат світу та стати восьмиразовим олімпійським чемпіоном.

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    легка атлетика Усейн Болт коронавірус
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