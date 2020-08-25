Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт заразився коронавірусом



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Болт - великий прихильник футболу. У 2018 році він провів два товариських поєдинки за австралійський ФК «Сентрал Кост Маринерс» Twitter Усейна Болта

Колишній легкоатлет інфікувався після вечірки з іншими відомими спортсменами

Легендарний у минулому ямайський легкоатлет Усейн Болт заразився коронавірусом.

34-річний ямаєць переносить хворобу без симптомів та знаходиться на карантині.

«Пройшов тест в суботу. Як відповідальна людина, залишаюся вдома, далеко від друзів, поки у мене точно немає ніяких симптомів. Як і годиться, буду перебувати на карантині, чекаючи результатів тесту на COVID-19. Скажіть усім друзям, що для безпеки карантин потрібно проводити на самоті», - наголосив Болт.

Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

Раніше Болт святкував свій 34-й день народження в компанії багатьох відомих спортсменів, серед яких виявилися - нападник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг, форвард «Байєра» Леон Бейлі, гравець в крикет Кріс Гейл, а також ямайський виконавець реггі Крістофер Мартін.

Додамо також, з 2017 року Болт не виступає в легкій атлетиці. Він встиг виграти 11 разів чемпіонат світу та стати восьмиразовим олімпійським чемпіоном.