ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою



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ВООЗ вважає досі цей метод експериментальним

Представниця ВООЗ стверджує, що дослідження щодо використання плазми для лікування коронавірусу були невеликими і мають «низькоякісні докази»

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від лікування плазмою крові людей, які перехворіли коронавірусом. Цей метод досі вважається «експериментальним» і попередні результати є «недоказовими», заявила ВООЗ у понеділок, 24 серпня.

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан зазначила, що лікування пацієнтів плазмою тих людей, які вже одужали від певної хвороби, широко використовувалось в минулому столітті з різним рівнем успішності.

«ВООЗ вважає досі цей метод експериментальним і необхідно продовжити його дослідження», - наголосила вчена.

Сумія Свамінатан додала, що таке лікування важко стандартизувати, оскільки люди виробляють різний рівень антитіл і плазму необхідно збирати індивідуально.

Представниця ВООЗ стверджує, що дослідження щодо використання плазми для лікування коронавірусу були невеликими і мають «низькоякісні докази».

За її словами, країни можуть дозволяти використання цього методу, якщо вважають, що користь від нього перевищує ризики, але зазвичай це робиться, «коли ви чекаєте на остаточні докази»'.

Старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Айлворд додав, що лікування за допомогою плазми може мати численні побічні ефекти - від легкої лихоманки і ознобу до важчих наслідків.

Як повідомлялося 24 серпня, США офіційно дозволили використовувати новий метод лікування Covid-19.

До відома, у світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid–19 кількість інфікованих досягла 23 572 494. З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб. При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано: в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774), на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256), на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).