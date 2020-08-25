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    У світі

    В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу

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    В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу - В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу
    В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу

    Першим добровольцем стала жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі

    Лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

    Про це повідомляє ANSA.

    Італійські лікарі розпочали тестування вакцини від Covid-19 на людях.

    Першим добровольцем стала жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі.

    «Сподіваюсь бути корисною для країни», - сказала доброволиця.

    Зазначається, потенційна вакцина від коронавірусу була розроблена італійською компанією з біотехнології ReiThera.

    Італія жінка коронавірус
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