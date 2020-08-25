В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу

Першим добровольцем стала жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі

Лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє ANSA.

Італійські лікарі розпочали тестування вакцини від Covid-19 на людях.

Першим добровольцем стала жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі.

«Сподіваюсь бути корисною для країни», - сказала доброволиця.

Зазначається, потенційна вакцина від коронавірусу була розроблена італійською компанією з біотехнології ReiThera.