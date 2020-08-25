Кличко оприлюднив свіжі дані щодо епідемії коронавірусу в Києві



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Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 25 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

За добу найбільше нових хворих на коронавірус виявили в Оболонському районі

Ще в 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби, дві людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Всього коронавірус забрав життя 172 киян. На сьогодні в столиці вже 12153 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.

Зокрема захворіли:

72 жінки віком від 19 до 75 років,

50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв,

2 дівчинки 6 та 14 років,

6 хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 24, в Деснянському та Дніпровському районах - по 20, у Дарницькому та Святошинському - по 15 випадків.

«Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 серпня у Києві підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 108415 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 1658 нових хворих на коронавірус.