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    Кличко оприлюднив свіжі дані щодо епідемії коронавірусу в Києві

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    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 25 серпня - Кличко оприлюднив свіжі дані щодо епідемії коронавірусу в Києві
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 25 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За добу найбільше нових хворих на коронавірус виявили в Оболонському районі

    Ще в 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби, дві людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Всього коронавірус забрав життя 172 киян. На сьогодні в столиці вже 12153 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він. 

    Зокрема захворіли:

    • 72 жінки віком від 19 до 75 років,  
    • 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв,
    • 2 дівчинки 6 та 14 років,
    • 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 24, в Деснянському та Дніпровському районах - по 20, у Дарницькому та Святошинському - по 15 випадків.

    «Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Бережіть себе!» - наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 серпня у Києві підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб.

    Загалом в Україні підтверджено 108415 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 1658 нових хворих на коронавірус. 

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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