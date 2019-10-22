  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вперше за 26 років на «Золотий м'яч» не претендує його чинний володар

    • Розсилка
    Лука Модріч - Вперше за 26 років на «Золотий м'яч» не претендує його чинний володар
    Лука Модріч

    Лука Модріч у 2019 році не зможе повторити свій успіх

    Видання France Football опублікувало список з 30 претендентів на приз найкращому гравцеві світу «Золотий м'яч» за підсумками 2019 року. До цього переліку не потрапив лауреат минулого року півзахисник «Реала» Лука Модріч.

    Вперше за 26 років лауреат «Золотого м'яча» не був включений в номінацію на цей приз на наступний рік. Минулого разу такий випадок мав місце в 1992 році - тоді приз виграв Марко ван Бастен, але в 1993-му він номінований не був.

    Трофей найкращому футболістові року вручається з 1956 року, першим його завоював англієць Стенлі Метьюз.

    27 серпня 2012 року Модріч підписав контракт з мадридським «Реалом» терміном на п'ять років. Іспанський клуб заплатив «Тоттенхему» £33 млн за трансфер хорвата.

    Хорватський півзахисник став найбільш вигідним продажем «Тоттенхема». Новий контракт Модріча розрахований до кінця поточного сезону.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Лука Модріч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ