Вперше за 26 років на «Золотий м'яч» не претендує його чинний володар



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Лука Модріч

Лука Модріч у 2019 році не зможе повторити свій успіх

Видання France Football опублікувало список з 30 претендентів на приз найкращому гравцеві світу «Золотий м'яч» за підсумками 2019 року. До цього переліку не потрапив лауреат минулого року півзахисник «Реала» Лука Модріч.

Вперше за 26 років лауреат «Золотого м'яча» не був включений в номінацію на цей приз на наступний рік. Минулого разу такий випадок мав місце в 1992 році - тоді приз виграв Марко ван Бастен, але в 1993-му він номінований не був.

Трофей найкращому футболістові року вручається з 1956 року, першим його завоював англієць Стенлі Метьюз.

27 серпня 2012 року Модріч підписав контракт з мадридським «Реалом» терміном на п'ять років. Іспанський клуб заплатив «Тоттенхему» £33 млн за трансфер хорвата.

Хорватський півзахисник став найбільш вигідним продажем «Тоттенхема». Новий контракт Модріча розрахований до кінця поточного сезону.

Джерело: Чемпионат.com