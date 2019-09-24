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    Ліонель Мессі вшосте став найкращим футболістом світу. ФІФА назвала символічну збірну-2019

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    Ліонель Мессі в попередньому сезоні забив 51 гол - Ліонель Мессі вшосте став найкращим футболістом світу. ФІФА назвала символічну збірну-2019
    Ліонель Мессі в попередньому сезоні забив 51 гол
    FIFA.com

    Складається враження, що голосувальники живуть давно минулими днями

    Сьогодні відбувається нагородження найкращих футболістів і тренерів року за версією ФІФА.

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    Головний приз, звання найкращого гравця сезону, забрав аргентинець Ліонель Мессі. Разом з «Барселоною» він став чемпіоном Іспанії, а також дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. Також він став володарем «Золотої бутси». За сезон Лео провів 50 матчів, забив 51 м’яч і віддав 22 асисти.

    Крім аргентинця, на нагороду претендували голландський оборонець «Ліверпуля» Віржіл Ван Дайк і португалець Кріштіану Роналду з мадридського «Реала».

    Найкращим воротарем року став бразилець Аліссон Бекер з «Ліверпуля». У минулому сезоні він став переможцем Ліги Чемпіонів і Кубка Америки. Схожий титул Аліссон виграв і від УЄФА. Також на нагороду претендували Едерсон з «Манчестер Сіті» та німець Марк-Андре тер Штеґен з «Барселони».

    Також була названа збірна року. Найбільше в ній представників «Реала» (чотири футболісти) і збірної Нідерландів (три гравці). Повністю команда виглядає наступним чином:

    Аліссон (Бразилія, «Ліверпуль») – Серхіо Рамос (Іспанія, «Реал»), ван Дайк (Нідерланди, «Ліверпуль»), Де Ліґт (Нідерланди, «Аякс»), Марсело (Бразилія, «Реал») – Модріч (Хорватія, «Реал»), Де Йонґ (Нідерланди, «Аякс»), Еден Азар (Бельгія, «Челсі») – Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал»), Мбаппе (Франція, «ПСЖ»), Мессі (Аргентина, «Барселона»).

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