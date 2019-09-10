Відбір Євро-2020: Хорватія сенсаційно втрачає очки в Баку, Німеччина б’є лідера (відео)



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Лука Модріч і збірна Хорватії не очікували такого сюрпризу від азербайджанців nacional.hr

Засмутити команду своєї країни зумів хорватський тренер азербайджанців Нікола Юрчевіч

Головною сенсацією понеділка, 9 вересня у відборі до чемпіонату Європи-2020 стала нічия в Баку, де зустрічалися беззаперечний аутсайдер групи Е Азербайджан і лідер, збірна Хорватії. Після цієї невдачі хорвати підпустили до себе на відстань одного очка відразу дві збірні – Словаччини і Угорщини, які в цьому турі зустрічалися між собою.

А ось у групі С сенсацій не відбулося. Зокрема й у Белфасті, де німці впевнено переграли поточного лідера, команду Північної Ірландії, котра чотири стартових поєдинки виграла.

Група С

Естонія – Нідерланди – 0:4

Голи: 0:1 – Раян Бабель (17), 0:2 – Раян Бабель (47). 0:3 – Депай (76). 0:4 – Вейналдум (87)

Північна Ірландія – Німеччина – 0:2

Голи: 0:1 – Гальстенберґ (48). 0:2 – Ґнабрі (90+3)

Становище команд: Німеччина – 12, Північна Ірландія – 12, Нідерланди – 9, Білорусь – 3, Естонія - 0

Група Е

Азербайджан – Хорватія – 1:1

Голи: 0:1 – Модріч (11, з пенальті). 1:1 – Халілзаде (72)

Угорщина – Словаччина – 1:2

Голи: 0:1 – Роберт Мак (40). 1:1 – Собослаї (50). 1:2 – Бозенік (56)

Становище команд: Хорватія – 10, Словаччина – 9, Угорщина – 9, Вельс – 6, Азербайджан – 1

Завершиться шостий тур у кваліфікації до Євро-2020 відбудеться у вівторок, 10 вересня.