«Аякс» громить «Реал» на «Бернабеу» і виходить у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)



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Остаточно добив мадридців штрафний від Ласе Шоне. Відчайдушний кидок Тібо Куртуа не допоміг theguardian.com

Слідом за двома поразками в Ель Класіко мадридці примудрилися зазнати фіаско в чемпіонській Лізі

Нідерландський «Аякс» став першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів-2018/2019. Після домашньої поразки 1:2 від мадридського «Реалу» амстердамці створили справжню сенсацію. Команда Ерік Тен Гаґа розгромила переможця трьох попередніх розіграшів на його полі.

Голи: 0:1 — Зієх (7). 0:2 — Нерес (19). 0:3 - Душан Тадіч (62). 1:3 - Асенсіо (70). 1:4 - Шоне (72)

«Реал»: Куртуа — Дані Карвахаль, Начо, Варан, Реґілон — Тоні Кроос, Каземіро (Федеріко Вальверде, 87), Модріч — Лукас Васкес (Ґарет Бейл, 29), Бензема (к), Жуніор Вінісіус (Асенсіо, 35). Тренер — Сантьяґо Соларі

«Аякс»: Онана — Мазрауї (Йоель Вельтман, 81), де Ліґт (к), Дейлі Блінд, Тальяфіко — ван де Беек, Шоне (де Віт, 73), Френкі де Йонґ — Зієх, Душан Тадіч, Нерес (Дольберґ, 74). Тренер — Ерік Тен Гаґ

Суддя: Брих (Німеччина)

Попередження: Дані Карвахаль (30) — Мазрауї (26)

Вилучення: Начо (90+3, груба гра)

5 березня. Мадрид. Стадіон «Сантьяґо Бернабеу»

Героєм зустрічі став сербський плеймейкер гостей Душан Тадіч. Уже на сьомій хвилині він увійшов до карної зони справа і скинув м'яч під удар Гакіму Зієху - 0:1.

Перед другим вишуканим результативним пасом Тадіч накрутив Асенсіо, а потім вивів на побачення з Тібо Куртуа Давіда Нереса - 0:2.

Становище «Реала» в першій половині ускладнилося ще більше після того, як один за одним через травми поле залишили Лукас Васкес і Жуніор Вінісіус.

Фактично, добив мадридців на 62-й хвилині сам Тадіч. Правда, голу передувала суперечлива ситуація на половині амстердамців. Нуссейр Мазрауї залишив м'яч у полі в відчайдушному підкаті, після якого «Аякс» розігнав контратаку, завершену після передачі Доні ван де Беека вишуканим ударом Тадіча. Арбітр Фелікс Брих довго вагався, чи вказувати йому взяття воріт, але після тривалих перемовин з помічниками, які ведуть відео-контроль, все ж вказав на центр.

«Реал» скоротив відставання швидко й тоді, коли від мадридців уже нічого не очікували. Серхіо Реґілон віддав передачу зліва, а Марко Асенсіо з меж карного майданчика пробив точно в кут - 1:3.

Правда, щойно надія у господарів зажевріла, як відразу померла остаточно. Буквально через хвилину гості отримали право на штрафний з лівого флангу й Ласе Шоне по високій дузі підкрутив м'яч точно у верхній кут - 1:4.

За якийсь тиждень «Реал» примудрився програти всі три турніри, у яких брав участь. Спершу була домашня поразка 0:3 після виїзних 0:0 у півфіналі Кубка Іспанії від «Барселони». Через три дні - програне на «Бернабеу» 0:1 Ель Класіко уже в рамках чемпіонату. І тепер - гучний виліт з Ліги чемпіонів. Тренер Сантьяґо Соларі виглядає приреченим.