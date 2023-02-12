Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Всі спортсмени, які не виїхали з РФ, підтримують війну проти України – російська чиновниця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Всі спортсмени, які не виїхали з РФ, підтримують війну проти України – російська чиновниця
«Спортсмени, які не підтримують рішення президента Путіна, не повинні представляти країну», – Привалова
фото: AFP

Віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики зробила скандальну заяву, яка може зашкодити російським спортсменам

Перший віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Ірина Привалова прокоментувала ідею про допуск росіян до Олімпіади-2024 у складі збірної біженців.

Раніше міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук припустив, що виступити на Іграх могли б російські спортсмени, які є дисидентами стосовно політики своєї влади.

«Спортсмени та будь-який громадянин Росії, які не підтримують рішення президента (диктатора Володимира Путіна – ред.), не повинні представляти країну. Я думаю, що ті, хто не підтримує (війну проти України – ред.), вже виїхали. А ті, хто лишаються, підтримують її», – цитує Привалову Reuters.

Нагадаємо, група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого. 

До слова, чемпіон світу з РФ Євгеній Байдусов може бути покараний за незаконне відвідування Криму.

Читайте також: Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024
Теги: Олімпіада росія війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Олімпіаді Росію та Білорусь може представляти «збірна біженців та дисидентів»
Польща вигадала варіант, як допустити росіян і білорусів на Олімпіаду
10 лютого, 21:22
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
10 лютого, 17:49
Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024
Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024
10 лютого, 17:35

Новини

Всі спортсмени, які не виїхали з РФ, підтримують війну проти України – російська чиновниця
Всі спортсмени, які не виїхали з РФ, підтримують війну проти України – російська чиновниця
П'ять років в’язниці: чемпіон світу з РФ може бути покараний за незаконне відвідування Криму
П'ять років в’язниці: чемпіон світу з РФ може бути покараний за незаконне відвідування Криму
Польща вигадала варіант, як допустити росіян і білорусів на Олімпіаду
Польща вигадала варіант, як допустити росіян і білорусів на Олімпіаду
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024
Зеленський звернувся до учасників наради щодо Олімпіади-2024
Міжнародна федерація плавання забрала у Росії чемпіонат світу-2025
Міжнародна федерація плавання забрала у Росії чемпіонат світу-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
У двох російських областях прогриміли вибухи (відео)
29K
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?
29K
Кремль готує росіян до поразки у війні
16K
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
15K
Мовний омбудсмен пригрозив звільненням директорам шкіл, де виникають конфлікти на мовному ґрунті
15K
«Голова і рука залишилися від нього»: окупант розповідає про невдалий наступ (перехоплення)

Новини

Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Сьогодні, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Вчора, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Вчора, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Вчора, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Вчора, 20:15
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
Вчора, 18:51

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту