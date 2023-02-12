Всі спортсмени, які не виїхали з РФ, підтримують війну проти України – російська чиновниця

«Спортсмени, які не підтримують рішення президента Путіна, не повинні представляти країну», – Привалова

Віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики зробила скандальну заяву, яка може зашкодити російським спортсменам

Перший віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Ірина Привалова прокоментувала ідею про допуск росіян до Олімпіади-2024 у складі збірної біженців.

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Раніше міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук припустив, що виступити на Іграх могли б російські спортсмени, які є дисидентами стосовно політики своєї влади.

«Спортсмени та будь-який громадянин Росії, які не підтримують рішення президента (диктатора Володимира Путіна – ред.), не повинні представляти країну. Я думаю, що ті, хто не підтримує (війну проти України – ред.), вже виїхали. А ті, хто лишаються, підтримують її», – цитує Привалову Reuters.

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Нагадаємо, група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого.

До слова, чемпіон світу з РФ Євгеній Байдусов може бути покараний за незаконне відвідування Криму.