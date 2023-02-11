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П'ять років в’язниці: чемпіон світу з РФ може бути покараний за незаконне відвідування Криму

Іван Гавриляк
glavcom.ua
П'ять років в’язниці: чемпіон світу з РФ може бути покараний за незаконне відвідування Криму
Євгеній Байдусов. Російський борець
фото з відкритих джерел

Який вигляд має «спорт поза політикою» в розумінні російських спортсменів

Черговий російський спортсмен вляпався у скандал, через те, що незаконно відвідував тимчасово окупований Росією Крим.

Як повідомляє Base of Ukrainian sports російський борець греко-римського стилю, чемпіон світу серед юніорів у ваговій категорії до 72 кг, Євгеній Байдусов, минулого року весною відпочивав у Криму. Тобто, він не проходив митний контроль згідно з законодавством України, а в'їхав на тимчасово окупований півострів із території Росії.

«Байдусов радісно ділився відео та світлинами в соціальних мережах зі своєї «подорожі». На одному з відео він окремо зазначив, що вважає Сімферополь та Крим частиною Росії. МОК теж вважатиме Байдусова «нейтральним атлетом»? Теж хоче допустити його до міжнародних стартів?», – йдеться в розслідуванні.

Оприлюднені світлини є підставою не лише для потрапляння Байдусова до санкційних списків України, але й порушення проти нього кримінальної справи за статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських їграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого. 

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Теги: спорт Сімферополь Крим росіяни

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