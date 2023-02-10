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Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
колаж: apostrophe.ua

Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн-учасниць

Група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських їграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, що рішення підтримали такі країни як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія. «Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні», – заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Вона відзначила, що таким рішенням посилюється тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який хоче бути нейтральним. Однак це призведе до повного бойкоту Олімпіади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив,що поки Росія вбиває та тероризує Україну, представникам цієї держави-агресорки не місце на Олімпійських іграх.

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Теги: Володимир Кличко Німеччина міністр Японія Франція Велика Британія російські спортсмени розслідування зґвалтування Олімпіада

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