Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян

Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн-учасниць

Група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських їграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, що рішення підтримали такі країни як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія та Японія. «Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні», – заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Вона відзначила, що таким рішенням посилюється тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який хоче бути нейтральним. Однак це призведе до повного бойкоту Олімпіади.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив,що поки Росія вбиває та тероризує Україну, представникам цієї держави-агресорки не місце на Олімпійських іграх.