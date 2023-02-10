Польща вигадала варіант, як допустити росіян і білорусів на Олімпіаду
Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися в Парижі лише як дисиденти
Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук запропонував Міжнародному олімпійському комітету створити команду біженців для росіян і білорусів. Про це повідомляє Reuters.
Бортнічук вважає, що компромісним рішенням може бути створення групи біженців, до якої увійдуть російські та білоруські дисиденти. «Бойкот Олімпійських ігор не є нашою метою, як не наша мета Олімпіада без України, Литви чи Польщі. Наша мета – Олімпійські ігри без Росії та Білорусі.
Можливий нейтралітет російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх – чиста вигадка. Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися в Парижі лише як дисиденти, які виступають під прапором біженців», - сказав Бортнічук.
Нагадаємо, група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських їграх в Парижі. Рішення було прийнято під-час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого.
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