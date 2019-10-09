Вже цієї неділі українці в прямому ефірі зможуть побачити дебют Усика в суперважкій вазі



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Заради переходу в найпрестижнішу суперважку вагу Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті

Усику не варто недооцінювати нового суперника, адже за професійну кар'єру Чазз Уїзерспун 38 раз йшов з рингу переможцем і лише тричі програвав

У неділю, 13 жовтня, о 04:30 в програмі «Великий бокс» на «Інтері» відбудеться трансляція дебютного поєдинку в суперважкій вазі українського чемпіона Олександра Усика. Проти колишнього абсолютного чемпіона світу на ринг вийде американський боксер Чазз Уїзерспун. Сам бій пройде на Wintrust Arena в Чикаго.

Крайній бій Олександра Усика відбувся в листопаді минулого року - він переміг нокаутом британця Тоні Белью, тим самим захистивши всі свої титули у важкій вазі. Зараз в активі нашого боксера 16 поєдинків, у всіх він здобув перемогу, в 12 з них - нокаутом.

Заради переходу в найпрестижнішу суперважку вагу Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Правда, довгоочікуваний дебют в новому дивізіоні постійно відкладався. Першим суперником Олександра мав стати камерунець Карлос Такам, але спочатку бій довелося перенести через травму руки Усика, а незабаром поєдинок і зовсім скасували: камерунець підписав контракт з іншою промоутерською компанією, з якою так і не змогли домовитися про організацію бою. 13 жовтня Олександр Усик повинен був боксувати з непереможеним голландцем Тайроном Спонгом. Але і тут все пішло не за планом: за п'ять днів до поєдинку голландський боксер провалив допінг-тест. Однак бій на цих вихідних все ж відбудеться! Всього за добу промоутери змогли знайти Усику нового суперника. Ним став американський боксер Чазз Уїзерспун.

Незважаючи на те, що в Уїзерспуна зовсім мало часу на підготовку до бою, він не переживає з цього приводу. За словами американського боксера, він все життя тренувався заради великого поєдинку, і нарешті-то такий бій відбудеться! Чазз має намір докласти всіх зусиль, щоб показати українцеві, що суперважка вага - це зовсім інша гра.

Усику дійсно не варто недооцінювати нового суперника, адже за професійну кар'єру Чазз 38 раз йшов з рингу переможцем і лише тричі програвав.