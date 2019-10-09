Усик назвав бажаного суперника в надважкій вазі



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Українець націлився на чемпіонський пояс WBC

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксі в важкій ваговій категорії Олександр Усик розповів про бажаного суперника в надважкій категорії. Українець націлився на чемпіонський пояс WBC.

«Звісно, я хочу боксувати з усіма топами надважкої ваги. Та більш за все – проти Вайлдера. У нього є пояс зеленого кольору, а це – мій улюблений колір», - передає слова Усика iFL TV.

Нагадаємо, Усик мав дебютувати в надважкій ваговій категорії 12 жовтня в Чикаго поєдинком проти Тайрона Спонґа. Однак у суперника виявили позитивний тест на допінг.

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