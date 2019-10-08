Боксер Беринчик: Нині мене цікавлять Жервонта і Лопес, носатий цей придурок



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Денис Беринчик почав провокувати топових суперників Фото із соцмереж

Український боєць зробив зухвалу заяву

Український боксер Денис Беринчик (12-0, 7 КО) переміг одноголосним рішенням суддів мексиканця Патрісіо Морено (26-3, 19 КО) і захистив пояс чемпіона WBO International в легкій вазі.

Після перемоги Беринчик дав інтерв'ю, в якому зухвало висловився про американських боксерів Жервонту Девіса (22-0, 21 КО) і Теофімо Лопеса (14-0, 7 КО).

- Сьогодні мене цікавлять Жервонта Девіс і Лопес, носатий цей придурок. Щось він розмовляє надто багато. Нехай спробує спочатку виграти срібну медаль, а потім... щось стрибає на Василя Ломаченка! Думаю, Лопес програє Коммі, і тоді, можливо, захоче організувати зі мною бій. Лопес і Жервонта, якщо у вас є якийсь проміжок, надсилайте контракт, і я з задоволенням наскубаю вам дупу! Ви всі в Америці - bullshit! - заявив Беринчик.

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