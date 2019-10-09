Названо суперника Усика в дебютному бою надважкої категорії
Олександр Усик - Чазз Візерспун
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Український боксер Олександр Усик 12 жовтня дебютує в надважкій ваговій категорії
Наступним суперником колишнього чемпіона світу в важкій ваговій категорії Олександра Усика буде 38-річний американець Чазз Візерспун (38-3, 29 КО).
Про це повідомив промоутер нашого боксера Едді Хірн.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик готувався до дебюту в надважкій вагові категорії 12 жовтня в Чикаго проти Тайрона Спонґа. Однак суперник провали тест на допінг. Відтак команді українця довелося терміново шукати заміну.