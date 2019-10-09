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    Названо суперника Усика в дебютному бою надважкої категорії

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    Олександр Усик - Чазз Візерспун - Названо суперника Усика в дебютному бою надважкої категорії
    Олександр Усик - Чазз Візерспун
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    Український боксер Олександр Усик 12 жовтня дебютує в надважкій ваговій категорії

    Наступним суперником колишнього чемпіона світу в важкій ваговій категорії Олександра Усика буде 38-річний американець Чазз Візерспун (38-3, 29 КО).

    Про це повідомив промоутер нашого боксера Едді Хірн.

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    Нагадаємо, український боксер Олександр Усик готувався до дебюту в надважкій вагові категорії 12 жовтня в Чикаго проти Тайрона Спонґа. Однак суперник провали тест на допінг. Відтак команді українця довелося терміново шукати заміну.

    бокс Олександр Усик
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