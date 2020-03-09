WADA виплатить несправедливо звинуваченому у вживанні допінгу спортсменові 500 тисяч доларів



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Кусал Перера зламав систему Sportstar

Виявляється, іноді Всесвітня антидопінгова агенція може визнавати свої помилки

Крикетист зі Шрі-Ланки Кусал Джаніт Перера отримає від Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) $ 500 тис. як компенсацію за несправедливе відлучення в зв'язку з обвинуваченням у допінгу, повідомляє The Island. У грудні 2015 року Кусал здав позитивний допінг-тест. Лабораторія в Катарі виявила заборонену речовину в сечі Перери.

Кусал відправився до Великобританії і пройшов тест на детекторі брехні, а також здав зразок волосся в паризькій лабораторії. У травні 2016 року всі звинувачення з крикетиста зняли, коли лабораторія в Парижі визначила, що результати тестів в Катарі не є точними і жодних слідів стероїдів виявлено не було. Повторний тест сечі також підтвердив цей висновок.

Представники спортсмена довели, що в роботі катарської лабораторії були суттєві порушення. В результаті WADA тимчасово позбавило цю лабораторію акредитації.

За час відсторонення Перера пропустив ряд матчів національної команди. Адвокати спортсмена заявили, що через дискваліфікацію той зазнав серйозного фінансового удару, а його репутація зазнала «непоправної шкоди». Федерація крикету Шрі-Ланки і сам спортсмен подали позов до WADA про виплату компенсації. Справа тривала близько чотирьох років, і, за словами адвокатів, Перера все ж отримає компенсацію. Спочатку мова йшла про суму в $ 92 тис. За судові витрати і про $ 246 тис. матеріальної шкоди, але в підсумку сума зросла до $ 500 тис.