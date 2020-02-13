Біатлоніст Мартен Фуркад діагностував у російської легенди «старечий маразм»



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Фуркад декласував російську легенду

Мартен Фуркад відомий своєю нулевою толерантністю до тих, хто зраджує олімпійські ідеали, навіть якщо це ядерна держава

Славетний француз Мартен Фуркад відповів на жалюгідні спроби росіян виправдати свої допінгові злочини. Цього разу під гарячу руку Фуркада потрапили зіркова в минулому росіянка Анфіса Рєзцова.

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На думку 55-річної росіянки, біатлоністи з інших країн також застосовують медичні препарати, але ретельно це приховують.

«Мартен Фуркад - великий спортсмен, величезний талант, але все одно якусь медичну підтримку отримує. Те ж саме - норвежці», - сказала Резцова в інтерв'ю російським ЗМІ. Вочевидь, вона разраховувала, що ця заява буде розтиражована лише в Росії, але в 21 сторіччі інтернет знищує кордони. Тому Фуркад це інтерв’.ю побачив та жорстко відреагував на слова Рєзцової.

«Сподіваюся, не у всіх колишніх спортсменів старечий маразм. У неї він є», - висловив своє ставлення до речниці російської пропаганди легендарний спортсмен у Twitter.

Нагадаємо, Рєзцова свого часу також була дискваліфікована через вживання допінгу. А взагалі триразова олімпійська чемпіонка має дякувати богу, що свого часу «спортивна фарма» у СССР та Росії була дуже гарно развинена та представникам тоталітарного режиму довгий час вдавалося водити світову спортивну спільноту за носу та вдавати, що ніхто не вживає допінг.

Джерело: Главком СПОРТ