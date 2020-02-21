Справа на 6,7 млн грн: головний лікар Мінмолодьспорту постане перед судом



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Посадовці Міністерства молоді та спорту України підозрюються у незаконній закупівлі препаратів

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими Нацполіції за оперативного супроводження Служби безпеки України завершено досудове розслідування відносно державного тренера – головного лікаря національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України за фактом пособництва у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Згідно з матеріалами слідства, службові особи Державної установи «Укрспортзабезпечення», діючи у змові з державним тренером – головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України та в інтересах окремих суб'єктів господарювання, безпідставно та незаконно здійснили закупівлю препаратів, які не зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів України та не є лікарськими засобами чи виробами медичного призначення. При цьому, реальної потреби у здійсненні закупівлі зазначених препаратів не було, що підтверджується показами понад 30 спортсменів, серед яких чемпіони України у відповідних видах спорту, призери чемпіонатів Європи, всесвітніх змагань та учасники Олімпійських ігор», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці зазначили, що такими діями службових осіб інтересам держави в особі Міністерства молоді та спорту України завдано збитки на суму понад 6,7 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно головного лікаря за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті.

З іншими підозрюваними виконуються вимоги ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів досудового розслідування).

Як повідомляв «Главком», група відомих українських спортсменів і тренерів підписала листа на підтримку колишнього голови «Укрспортзабезпечення» Тараса Сириці, а також його заступників Максима Дяченка і Михайла Шендрика.

Чиновникам вручені підозри у вчиненні ними кримінального корупційного злочину на користь третіх осіб. Сам пан Сириця, розповідаючи про деталі справи «Главкому», зазначив, що з ним через зупинені чисельні схеми особистого збагачення хоче поквитатися колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов разом із заступниками.

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