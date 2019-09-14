  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Для того, щоб відродити хокейний «Сокіл», забракло менше $100 тисяч

    • Розсилка
    &laquo;Сокіл&raquo; був близьким до відродження - Для того, щоб відродити хокейний «Сокіл», забракло менше $100 тисяч
    «Сокіл» був близьким до відродження
    Гніздо

    Легендарний клуб мав всі шанси появитися знову

    Уже п’ять років у професійному українському хокеї відсутня команда, з якою власне той хокей і асоціювався. Побавившись у власника ХК, від фінансування київського «Сокола» відмовився олігарх і нинішній народний депутат від «Батьківщини» Сергій Тарута.

    Читайте також

    З того часу небайдужі активісти, колишні гравці клубу і вболівальники намагаються зробити усе, щоб «Сокіл» відродився. І не так давно мета виглядала реалістичною.

    «Ми вели переговори київськими хлопцями стосовно «Сокола» і молодіжної збірної, - сказав у коментарі Sport.ua виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага. - Але, на жаль, бракує одного інвестора до партнерства зі вже існуючими. Якщо він появиться, ми готові об'єднати зусилля людей для того, щоб у Києві з'явився новий клуб. Для відродження «Сокола» забракло десь 100 тисяч доларів. Можливо, навіть і трохи менше. Ми були дуже близько до появи клубу в Києві. Це невеликі гроші. Ми ж говоримо про становлення молодіжної команди, найперше».

    Хокейний клуб «Сокіл» був заснований ще в 1963 році і виступав під назвою «Динамо». В активі команди бронзові медалі чемпіонату СССР в 1985 році. Крім того, клуб 12 разів ставав чемпіоном України.

     Читайте також: Як Україна Росію в хокей била. 20 років тому наша команда принизила росіян у Москві (відео)
    Читайте також
    Сергій Тарута фінансування хокей ХК Сокіл Олексій Брага
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ