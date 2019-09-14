Для того, щоб відродити хокейний «Сокіл», забракло менше $100 тисяч



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«Сокіл» був близьким до відродження Гніздо

Легендарний клуб мав всі шанси появитися знову

Уже п’ять років у професійному українському хокеї відсутня команда, з якою власне той хокей і асоціювався. Побавившись у власника ХК, від фінансування київського «Сокола» відмовився олігарх і нинішній народний депутат від «Батьківщини» Сергій Тарута.

З того часу небайдужі активісти, колишні гравці клубу і вболівальники намагаються зробити усе, щоб «Сокіл» відродився. І не так давно мета виглядала реалістичною.

«Ми вели переговори київськими хлопцями стосовно «Сокола» і молодіжної збірної, - сказав у коментарі Sport.ua виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага. - Але, на жаль, бракує одного інвестора до партнерства зі вже існуючими. Якщо він появиться, ми готові об'єднати зусилля людей для того, щоб у Києві з'явився новий клуб. Для відродження «Сокола» забракло десь 100 тисяч доларів. Можливо, навіть і трохи менше. Ми були дуже близько до появи клубу в Києві. Це невеликі гроші. Ми ж говоримо про становлення молодіжної команди, найперше».

Хокейний клуб «Сокіл» був заснований ще в 1963 році і виступав під назвою «Динамо». В активі команди бронзові медалі чемпіонату СССР в 1985 році. Крім того, клуб 12 разів ставав чемпіоном України.