Чому я не граю в український хокей

Хочу зняти певні питання, бо останнім часом мав пропозиції про медіа-співпрацю від так званої Української хокейної ліги, а також чув зауваження, мовляв, чому кажеш, що любиш хокей, а не висвітлюєш внутрішнього чемпіонату з цього виду спорту.

Тезово.

1. За інформацією, якою поділився Sergiy Suprun, в шести командах УХЛ грає відразу 42 легіонери із країни-агресора: 15 – за «Кременчук», 11 – за «Херсон», 9 – за «Крижаних вовків», 7 – за «Донбас». Що важливо. Кошти на фінансування херсонської команди виділяються з облдержадміністрації. Ініціатор – одіозний Мангер.