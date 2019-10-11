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    Думки вголос

    Чому я не граю в український хокей

    • Іван Вербицький

      Спортивний журналіст

    • Розсилка
    Борис Колесніков - Чому я не граю в український хокей
    Борис Колесніков

    Чужинський турнір на українській території не повинен висвітлюватися в українських ЗМІ

    Хочу зняти певні питання, бо останнім часом мав пропозиції про медіа-співпрацю від так званої Української хокейної ліги, а також чув зауваження, мовляв, чому кажеш, що любиш хокей, а не висвітлюєш внутрішнього чемпіонату з цього виду спорту.

    Тезово.

    1. За інформацією, якою поділився Sergiy Suprun, в шести командах УХЛ грає відразу 42 легіонери із країни-агресора: 15 – за «Кременчук», 11 – за «Херсон», 9 – за «Крижаних вовків», 7 – за «Донбас». Що важливо. Кошти на фінансування херсонської команди виділяються з облдержадміністрації. Ініціатор – одіозний Мангер.

    2. Так звана УХЛ з ініціативи Боріса Вікторовіча Колєснікова обмежила учасників віковим цензом – 26 років. Це – позбавлення людей права на професію. З одного боку. Натомість замість досвідчених наших гравців ящиками завозять московитську непотріб, а частині ще й дають громадянство, щоб вона грала за збірну України. Але то інша тема. #НеМояЗбірна буде згодом.

    3. Сайт УХЛ вперто ведеться лише мовою окупанта. Що теж показово.

    На мій погляд, чужинський турнір на українській території не повинен висвітлюватися в українських ЗМІ. Крапка.

    Джерело: блог Івана Вербицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Борис Колесніков хокей
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