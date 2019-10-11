Чому я не граю в український хокей
Чужинський турнір на українській території не повинен висвітлюватися в українських ЗМІ
Хочу зняти певні питання, бо останнім часом мав пропозиції про медіа-співпрацю від так званої Української хокейної ліги, а також чув зауваження, мовляв, чому кажеш, що любиш хокей, а не висвітлюєш внутрішнього чемпіонату з цього виду спорту.
Тезово.
1. За інформацією, якою поділився Sergiy Suprun, в шести командах УХЛ грає відразу 42 легіонери із країни-агресора: 15 – за «Кременчук», 11 – за «Херсон», 9 – за «Крижаних вовків», 7 – за «Донбас». Що важливо. Кошти на фінансування херсонської команди виділяються з облдержадміністрації. Ініціатор – одіозний Мангер.
2. Так звана УХЛ з ініціативи Боріса Вікторовіча Колєснікова обмежила учасників віковим цензом – 26 років. Це – позбавлення людей права на професію. З одного боку. Натомість замість досвідчених наших гравців ящиками завозять московитську непотріб, а частині ще й дають громадянство, щоб вона грала за збірну України. Але то інша тема. #НеМояЗбірна буде згодом.
3. Сайт УХЛ вперто ведеться лише мовою окупанта. Що теж показово.
На мій погляд, чужинський турнір на українській території не повинен висвітлюватися в українських ЗМІ. Крапка.
Джерело: блог Івана Вербицького