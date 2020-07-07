Як українець Кравець у Туреччині «Бешикташу» забивав (відео)



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Артем Кравець закріпив успіх свого клубу Фото - ФК «Кайсеріспор»

Артем записав до свого активу шостий гол у сезоні

Гол українського нападника Артема Кравця зняв питання про переможця в матчі його «Кайсеріспора» з «Бешикташем» у 30-му турі чемпіонату Туреччини.

«Кайсеріспор», який веде боротьбу за виживання, відкрив рахунок на 51-й хвилині зусиллями Гасана Гусейна Аджара. «Бешикташ», котрий бореться за перепустку в Лігу Європи, відігрався на 74-й хвилині – відзначився канадієць Атіба Гатчінсон.

Стамбульці мали час, щоб вирвати потрібну їм перемогу і побігли забивати вдруге. Але натомість пропустили від того Аджара на 83-й хвилині повторно. Після того, розкрившись повноцінно, через три хвилини «Бешикташ» пропустив контратаку, яку в фірмовому для себе стилі завершив екс-динамівець Кравець – 3:1.

Відзначимо, що в складі «Бешикташа» усі 90 хвилин відіграв інший колишній киянин, хорватський центральний оборонець Домаґой Віда.

Після цієї перемоги «Кайсеріспор» набрав 31-не очко і покинув зону вильоту. За чотири тури до фінішу він 14-й, випереджаючи фатальну позицію на два пункти. «Бешикташ» після цієї поразки п’ятий. У нього 50 пунктів і відставання від «Ґалатасарая», який іде четвертим, у два очки.

Лідирує у чемпіонаті Туреччини «Башакшехір» - 63 очки. У «Трабзонспора» - 61-не, у «Сівасспора» - 54 бали.