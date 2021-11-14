Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D

Збірній України потрібно, щоб французи не поступилися Фінляндії

Нашій команді недостатньо взяти гору над Боснією і Герцеговиною

Неочікувана перемога збірної Фінляндії над Боснією і Герцеговиною (3:1) поставила в неприємне становище збірну Україну. Тепер в змаганні за друге місце в групі, яке дає право продовжити боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату світу в стикових іграх, перемоги наших футболістів над Боснії і Герцеговиною (16 листопада) буде недостатньо. Розглянемо варіанти.

16 листопада українській збірній потрібна перемога.

Фінляндія в останньому турі прийме Францію. В разі успіху господарів друге місце залишиться за ними.

За рахунку 0:0 у Гельсінки і перемоги України над боснійцями друге місце займуть українці.

В разі результативної нічиєї у Фінляндії (1:1, 2:2…) українців не влаштує перемога в один гол. У боснійців доведеться вигравати з різницею мінімум у два м’ячі.

Якщо Франція переможе Фінляндію, то нашу команду влаштує перемога з будь-яким рахунком.