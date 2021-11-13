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    Збірна України з футболу позбулася одного конкурента за вихід до фіналу чемпіонату світу

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    Фінляндія завдала поразки Боснії і Герцеговині на її полі - Збірна України з футболу позбулася одного конкурента за вихід до фіналу чемпіонату світу
    Фінляндія завдала поразки Боснії і Герцеговині на її полі
    фото з відкритих джерел

    Фінляндія завдала поразки Боснії і Герцеговини у відбірному турнірі

    Несподівана розв’язка передбачається в групі D відбірного турніру чемпіонату світу. Збірна Фінляндії завдала поразки Боснії і Герцеговини на її полі з рахунком – 3:1. Таким чином, балканська збірна втратила шанси поборотися за друге місце в груповому турнірі і матч 16 листопада проти України не матиме для неї доленосного значення.

    Нагадаємо, сьогодні Франція приймає Казахстан.

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    Боснія і Герцеговина не змогла розраховувати на лідера команди Едіна Джеко. Нападник зазнав травми, а без нього, як виявилося, команда має зовсім інше обличчя. Вона нічого не змогла вдіяти проти середняка європейського футболу. Фіни спочатку не реалізували пенальті, згодом відкрили рахунок і залишилися в меншості. Але навіть маючи на гравця менше, в другому таймі вони змогли ще двічі вразити ворота господарів. Боснійці ж реалізували лише одну свою нагоду.

    Боснія і Герцеговина втратила шанси посісти друге місце і вийти до наступного кола відбору.

    В останньому турі 16 листопада Фінляндія прийме Францію, а Україна зустрінеться з Боснією і Герцеговиною в гостях. Щоб обійти фінів, команді Олександра Петракова потрібна перемога. Вона стане рятівною, якщо французи не поступляться фінам.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Збірна України з футболу позбулася одного конкурента за вихід до фіналу чемпіонату світу