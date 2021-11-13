  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Росіяни запропонували громадянство футболісту збірної України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марк Мампасі може змінити громадянство - Росіяни запропонували громадянство футболісту збірної України
    Марк Мампасі може змінити громадянство
    Фото: ФК Шахтар

    Мампасі народився в Донецьку і може змінити громадянство за спрощеною процедурою

    18-річний захисник юнацької збірної України і донецького «Шахтаря» Марк Мампасі перейшов у московський «Локомотив». Трансферна ціна склала 4 млн євро. Росіяни сподіваються оформити футболісту своє громадянствощоб він не вважався легіонером у команді і мав можливість в перспективі грати за національну збірну країни-агресора. Про це повідомляє «Чемпіонат».

    При оформленні паспорта «Локомотив» хоче скористатися тим фактом, що 18-річний українець народився у Донецьку та грає за «Шахтар». Донеччани мають право на спрощене отримання російського громадянства.

    Контракт Мампасі із «Шахтарем» розрахований до 2022 року. Наразі футболіст на правах оренди виступає в «Маріуполі». Нинішнього сезону Мампасі провів 12 матчів у всіх турнірах, зробив одну результативну передачу та отримав п'ять жовтих карток.

    Мампасі є гравцем юніорської збірної України.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Локомотив» (Москва)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни запропонували громадянство футболісту збірної України