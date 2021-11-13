Росіяни запропонували громадянство футболісту збірної України

Мампасі народився в Донецьку і може змінити громадянство за спрощеною процедурою

18-річний захисник юнацької збірної України і донецького «Шахтаря» Марк Мампасі перейшов у московський «Локомотив». Трансферна ціна склала 4 млн євро. Росіяни сподіваються оформити футболісту своє громадянствощоб він не вважався легіонером у команді і мав можливість в перспективі грати за національну збірну країни-агресора. Про це повідомляє «Чемпіонат».

При оформленні паспорта «Локомотив» хоче скористатися тим фактом, що 18-річний українець народився у Донецьку та грає за «Шахтар». Донеччани мають право на спрощене отримання російського громадянства.

Контракт Мампасі із «Шахтарем» розрахований до 2022 року. Наразі футболіст на правах оренди виступає в «Маріуполі». Нинішнього сезону Мампасі провів 12 матчів у всіх турнірах, зробив одну результативну передачу та отримав п'ять жовтих карток.

Мампасі є гравцем юніорської збірної України.