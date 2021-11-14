Результати матчів відбору чемпіонату світу за 13 листопада

До фінальної частини пробилися збірні Франції та Бельгії

Ще дві збірні вийшли до фінальної частини чемпіонату світу, який відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Це стало відомо за підсумками відбірних матчів, які відбулися 13 листопада.

Кваліфікація ЧС-2022. 13 листопада

Група D

Боснія та Герцеговина – Фінляндія – 1:3 (Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73).

Франція – Казахстан – 8:0 (Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Грізманн, 84, з пенальті).

Становище команд: 1. Франція – 15 очок (7 матчів); 2. Фінляндія – 11 (7); 3. Україна – 9 (7); 4. Боснія і Герцеговина – 7 (7); 5. Казахстан – 3 (8).

Група Е

Бельгія – Естонія – 3:1 (Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 – Сорга, 70).

Уельс – Білорусь – 5:1 (Ремзі, 3, 50, з пенальті, Вільямс, 20, Девіс, 77, Робертс, 90 – Концевой, 87).

Становище команд: 1. Бельгія – 19 очок (7 матчів); 2. Уельс – 14 (7); 3. Чехія – 11 (7); 4. Естонія – 4 (7); 5. Білорусь – 3 (8).

Група G

Туреччина – Гібралтар – 6:0 (Актюркоглу, 11, Давіршоглу, 38, 41, Демірал, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 84).

Норвегія – Латвія – 0:0.

Чорногорія – Нідерланди – 2:2 (Вукотич, 82, Вуйнович, 86 – Депай, 25, 54).

Становище команд: 1. Нідерланди – 20 очок; 2. Туреччина – 18; 3. Норвегія – 18; 4. Чорногорія – 12; 5. Латвія – 6; 6. Гібралтар – 0.

14 листопада зустрічаються: група А – Португалія – Сербія, Люксембург – Ірландія; група В – Іспанія – Швеція, Греція – Косово; група Н – Хорватія – Росія, Словенія – Кіпр, Мальта – Словаччина, група J – Вірменія – Німеччина, Північна Македонія – Ісландія, Ліхтенштейн – Румунія.