Як українські підлітки вибороли медалі Кубка Європи з лижної акробатики (відео)



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У фіналі Кузнєцов і Кушнір зуміли обійти одну з білоруських пар і піднялися на п'єдестал.

Наші школярі впевнено увірвалися на п’єдестал пошани дорослих змагань

Сенсаційно виступив дует українських підлітків Україні Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов на Кубку Європи з лижного фрістайлу, що триває у фінському місті Рука. Як ми вже повідомляли, хлопці, яким лише 15 та 16 років, здобули бронзові медалі у парному синхроні.

Фрістайлісти показали результат 80,14 бала в першому синхронному стрибку і пробилися до четвірки фіналістів, тоді як наш інший український дует Миколи Пуздерко і Дмитра Котовського став п'ятим (78,44 бала).

Відео виступу лижних вундеркіндів оприлюднила федерація лижного спорту України.

Нагадаємо, ще одну бронзову нагороду принесла Україні Анастасія Новосад, яка стала третьою в індивідуальному виступі серед жінок.