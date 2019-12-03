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    Як українські підлітки вибороли медалі Кубка Європи з лижної акробатики (відео)

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    <p>У фіналі Кузнєцов і Кушнір зуміли обійти одну з білоруських пар і піднялися на п'єдестал.</p> - Як українські підлітки вибороли медалі Кубка Європи з лижної акробатики (відео)

    У фіналі Кузнєцов і Кушнір зуміли обійти одну з білоруських пар і піднялися на п'єдестал.

    Наші школярі впевнено увірвалися на п’єдестал пошани дорослих змагань

    Сенсаційно виступив дует українських підлітків Україні Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов на Кубку Європи з лижного фрістайлу, що триває у фінському місті Рука. Як ми вже повідомляли, хлопці, яким лише 15 та 16 років, здобули бронзові медалі у парному синхроні.

    Фрістайлісти показали результат 80,14 бала в першому синхронному стрибку і пробилися до четвірки фіналістів, тоді як наш інший український дует Миколи Пуздерко і Дмитра Котовського став п'ятим (78,44 бала).

    Відео виступу лижних вундеркіндів оприлюднила федерація лижного спорту України.

    Нагадаємо, ще одну бронзову нагороду принесла Україні Анастасія Новосад, яка стала третьою в індивідуальному виступі серед жінок.

    лижний спорт школярі
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