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    НОК України виплатить понад 10 мільйонів стипендій для провідних спортсменів

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    За словами Сергія Бубки,&nbsp;підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету - НОК України виплатить понад 10 мільйонів стипендій для провідних спортсменів
    За словами Сергія Бубки, підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету
    Іван Вербицький

    Відомство Бубки профінансує підготовку до Олімпіади-2022

    Національний олімпійський комітет виплатить 10,5 мільйонів гривень олімпійських стипендій провідним спортсменам для підготовки до Пекіна-2022.

    30 провідних українських спортсменів з зимових видів спорту отримуватимуть стипендії від Національного олімпійського комітету, які спрямовані на підготовку до ХХІV зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.

    Олімпійський комітет щомісяця виплачуватиме фінансову допомогу з 1 листопада 2019 року до завершення безпосередньо самих Ігор в Пекіні, по 28 лютого 2022 року, спортсменам елітної групи з біатлону, фристайлу, фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, сноубордингу та скелетону.

    Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 10,5 мільйонів гривень.

    «Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою. Впевнений, що ці персональні стипендії сприятимуть кращій підготовці українців до зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022», - наголошує президент НОК Сергій Бубка.

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    біатлон фігурне катання фінансування лижний спорт Сергій Бубка сноуборд скелетон фристайл Олімпіада-2022 Санний спорт
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