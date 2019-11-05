НОК України виплатить понад 10 мільйонів стипендій для провідних спортсменів



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За словами Сергія Бубки, підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету Іван Вербицький

Відомство Бубки профінансує підготовку до Олімпіади-2022

Національний олімпійський комітет виплатить 10,5 мільйонів гривень олімпійських стипендій провідним спортсменам для підготовки до Пекіна-2022.

30 провідних українських спортсменів з зимових видів спорту отримуватимуть стипендії від Національного олімпійського комітету, які спрямовані на підготовку до ХХІV зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.

Олімпійський комітет щомісяця виплачуватиме фінансову допомогу з 1 листопада 2019 року до завершення безпосередньо самих Ігор в Пекіні, по 28 лютого 2022 року, спортсменам елітної групи з біатлону, фристайлу, фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, сноубордингу та скелетону.

Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 10,5 мільйонів гривень.

«Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою. Впевнений, що ці персональні стипендії сприятимуть кращій підготовці українців до зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022», - наголошує президент НОК Сергій Бубка.