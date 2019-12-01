Українська лижниця відсвяткувала повернення з декрету бронзою Кубка Європи



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Учасниця Олімпійських ігор 2014-го року у російському Сочі повернулася у спорт після того, як у 2018-му народила доньку

Ще дві бронзи у змаганнях фрістайлістів принесли Україні чоловіки

На Кубку Європи з лижного фрістайлу, що триває у фінському місті Рука, успішно стартували українці. Лік медалям відкрила Анастасія Новосад, яка стала третьою в індивідуальному виступі серед жінок. Зазначимо, що для Анастасії це перша міжнародна медаль після тривалої перерви, пов’язаної з народженням дитини. Спортсменка мала представляти Україну на зимових Олімпійських Іграх 2018 року, але змушена була відмовитися від здобутої ліцензії, оскільки дізналася що знаходиться при надії.

Ще дві бронзи Кубка Європи у Фінляндії принесли сьогодні Україні Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов у парному синхроні.

Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов редставляють Рівне

Напередодні Олександр Окіпнюк і Микола Пуздерко, фінішували на 6 та 7 позиціях. Сред дівчат у 10-ку лідерів також потрапила Надія Мохнацька — 9 місце.