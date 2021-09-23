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    Ярмоленко допоміг «Вест Гему» вибити «Манчестер Юнайтед» з Кубку ліги

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    Андрій Ярмоленко провів яскравий матч за&nbsp;&laquo;Вест Гем&raquo; - Ярмоленко допоміг «Вест Гему» вибити «Манчестер Юнайтед» з Кубку ліги
    Андрій Ярмоленко провів яскравий матч за «Вест Гем»
    Фото з відкритих джерел

    Український нападник провів на полі весь матч

    «Вест Гем» Андрія Ярмоленка взяв реванш у «Манчестер Юнайтед» за поразку в чемпіонаті Англії. У матчі 1/16 фіналу Кубку англійської ліги «молотобійці» взяли гору над манкуніанцями з рахунком 1:0. Єдиний гол на початку зустрічі провів півзахисник лондонців Мануель Лансіні.

    Український нападник вперше в сезоні провів на полі весь матч. Ярмоленко був помітним на полі й одного разу м’яч після його удару прийняла на себе стійка воріт.

    У наступному раунді «Вест Гем» зустрінеться з «Манчестером Сіті», за який виступає інший українець – Олександр Зінченко. «Містяни», у свою чергу, взяли гору над «Уїкомом» – 6:1.

    В 1/8 фіналу Кубка ліги зустрічаються:

    «Челсі» – «Саутгемптон»

    «Арсенал» – «Лідс»

    «Сток Сіті» – «Брентфорд»

    «Вест Гем» – «Манчестер Сіті»

    «Лестер» – «Брайтон»

    «Бернлі» – «Тоттенгем»

    «Куїнз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

    «Престон» – «Ліверпуль»

    Матчі четвертого раунду будуть зіграні протягом тижня, починаючи з 25 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед»
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    Ярмоленко допоміг «Вест Гему» вибити «Манчестер Юнайтед» з Кубку ліги