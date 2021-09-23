Ярмоленко допоміг «Вест Гему» вибити «Манчестер Юнайтед» з Кубку ліги
Український нападник провів на полі весь матч
«Вест Гем» Андрія Ярмоленка взяв реванш у «Манчестер Юнайтед» за поразку в чемпіонаті Англії. У матчі 1/16 фіналу Кубку англійської ліги «молотобійці» взяли гору над манкуніанцями з рахунком 1:0. Єдиний гол на початку зустрічі провів півзахисник лондонців Мануель Лансіні.
Український нападник вперше в сезоні провів на полі весь матч. Ярмоленко був помітним на полі й одного разу м’яч після його удару прийняла на себе стійка воріт.
У наступному раунді «Вест Гем» зустрінеться з «Манчестером Сіті», за який виступає інший українець – Олександр Зінченко. «Містяни», у свою чергу, взяли гору над «Уїкомом» – 6:1.
В 1/8 фіналу Кубка ліги зустрічаються:
«Челсі» – «Саутгемптон»
«Арсенал» – «Лідс»
«Сток Сіті» – «Брентфорд»
«Вест Гем» – «Манчестер Сіті»
«Лестер» – «Брайтон»
«Бернлі» – «Тоттенгем»
«Куїнз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»
«Престон» – «Ліверпуль»
Матчі четвертого раунду будуть зіграні протягом тижня, починаючи з 25 жовтня.
Читайте також: