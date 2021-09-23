Ярмоленко допоміг «Вест Гему» вибити «Манчестер Юнайтед» з Кубку ліги

Український нападник провів на полі весь матч

«Вест Гем» Андрія Ярмоленка взяв реванш у «Манчестер Юнайтед» за поразку в чемпіонаті Англії. У матчі 1/16 фіналу Кубку англійської ліги «молотобійці» взяли гору над манкуніанцями з рахунком 1:0. Єдиний гол на початку зустрічі провів півзахисник лондонців Мануель Лансіні.

Український нападник вперше в сезоні провів на полі весь матч. Ярмоленко був помітним на полі й одного разу м’яч після його удару прийняла на себе стійка воріт.

У наступному раунді «Вест Гем» зустрінеться з «Манчестером Сіті», за який виступає інший українець – Олександр Зінченко. «Містяни», у свою чергу, взяли гору над «Уїкомом» – 6:1.

В 1/8 фіналу Кубка ліги зустрічаються:

«Челсі» – «Саутгемптон»

«Арсенал» – «Лідс»

«Сток Сіті» – «Брентфорд»

«Вест Гем» – «Манчестер Сіті»

«Лестер» – «Брайтон»

«Бернлі» – «Тоттенгем»

«Куїнз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Престон» – «Ліверпуль»

Матчі четвертого раунду будуть зіграні протягом тижня, починаючи з 25 жовтня.