Суперкубок України. «Шахтар» – «Динамо»: онлайн матчу

Лідери чемпіонату розіграють перший трофей сезону

Учасники Ліги чемпіонів «Шахтар» і «Динамо» на НСК «Олімпійський» зустрічаються в матчі за Суперкубок України. Лідери чемпіонату розіграють перший національний трофей сезону.

«Динамо» - діючий чемпіон і володар Кубку України. «Шахтар» - володар срібних нагород минулого чемпіонату. У матчах за Суперкубок нинішні суперники зустрічалися між собою 14 разів. Загалом – це 18-й розіграш, і перевага тут на боці динамівців. Вони вігравали трофей дев’ять разів, «гірники» - вісім.

Вже відомі стартові склади команд. Примітно, що вперше в сезоні до стартового складу потрапив форвард «Динамо» Владислав Супряга.

«Шахтар»: П’ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Марлос, Педріньйо, Траоре.

Запасні: Шевченко, Конопля, Вітао, Корнієнко, Кривцов, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Сікан.

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Супряга.

Запасні: Бущан, Шабанов, Шепелев, Тимчик, Караваєв, Гармаш, Андрієвський, Вербіч, Вітіньо.