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    «Металіст» вибив одного з лідерів Прем’єр-ліги з Кубку України

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    Вболівальники&nbsp;&laquo;Металіста&raquo; зачекалися ігор з командами вищої ліги - «Металіст» вибив одного з лідерів Прем’єр-ліги з Кубку України
    Вболівальники «Металіста» зачекалися ігор з командами вищої ліги
    Фото: ФК Металіст

    Лідер першої ліги здобув вольову перемогу над «Десною»

    Амбіції «Металіста» за два роки повернутися в єврокубки, схоже, мають під собою міцний фундамент. Після семи турів у першій лізі харків’яни вже на 9 очок випереджають третю команду в турнірній таблиці (до Прем’єр-ліги напряму проходять команди, які займуть перше й друге місце) і навряд чи зменшать оберти протягом всієї дистанції. Є в «Металіста» перспективи й у розіграші Кубку України. В 1/16 фіналу команда Олександра Кучера здобула перемогу над чернігівською «Десною» - 2:1.

    Рахунок у матчі відкрили гості. Третя команда чемпіонату впіймала «Металіст» на спробі зробити штучне положення «поза грою», Волошин вибіг віч-на-віч з воротарем харків’ян і м’яко перекинув через нього м’яч.

    Зрівняв рахунок перший англієць в англійському футболі Харріс. Учора він уклав контракт з «Металістом», а сьогодні відкрив лік голам за нову команду. Кадім замкнув передачу від Тимчика.

    Переможну крапку за дві хвилини до завершення матчу поставив Мізюк, який першим був після подачі кутового.

    Раніше до 1/8 фіналу вийшов львівський «Рух». Решта матчів 1/16 фіналу відбудеться 22 вересня.

    З 1/8 фіналу в боротьбу за трофей вступають учасники єврокубків «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» і «Ворскла». Базовий день ігор цієї стадії – 27 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Металіст» ФК «Десна»
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    «Металіст» вибив одного з лідерів Прем’єр-ліги з Кубку України