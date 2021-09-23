Клуб другої ліги вибив з Кубку України середняка вищого дивізіону

«Інгулець» поступився черкаському ЛНЗ, який нещодавно дебютував на професіональному рівні

У другий день матчів 1/16 фіналу Кубку України припинив боротьбу ще один клуб вищої ліги. Слідом за чернігівською «Десною», яка поступилася «Металісту», вилетів з турніру середняк вищої ліги «Інгулець». Його кривдник, ЛНЗ з Черкас, цього сезону дебютував у другій лізі. І зміг не тільки відігратися під час зустрічі, а й вирвати перемогу – 2:1. Відзначимо також і «Волинь», яка лише в серії післяматчевих пенальті склала зброю перед «Маріуполем».

У меншості здобула перемогу над «Таврією» «Олександрія». Колишній півзахисник «Динамо» і збірної України Півзахисник гостей Сергій Рибалка відкрив рахунок, і ще в першому таймі залишив команду в меншості.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Таврія-Сімферополь» – «Олександрія» – 1:3 (Барладим, 34, з пенальті – Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, з пенальті). На 33-й хвилині вилучений Рибалка («Олександрія»).

ЛНЗ (Черкаси) – «Інгулець» (Петрове) – 2:1 (Долінський, 38, Сторчоус, 90+3 – Плохотнюк, 19). На 88-й хвилині вилучений Асмелаш («Інгулець»).

«Волинь» (Луцьк) – «Маріуполь» – 0:0 (серія пенальті – 5:6). На 21-й хвилині вилучений Цюпа («Волинь»).

«ВПК-Агро» (Вишневе) – «Дніпро-1» – 1:2 (Сухар, 77 – Русин, 37, Ярмолюк, 49).

«Оболонь» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 0:1 (Шестаков, 82). На 45+3-й хвилині вилучений Гечев («Верес»), а на 82-й хвилині Шестаков («Верес») – не реалізував пенальті.

З 1/8 фіналу в боротьбу вступають учасники єврокубків «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» і «Ворскла».