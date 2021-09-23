Луческу відпустив кілька шпильок на адресу «Шахтаря» та його тренера
Тренер «Динамо» незадоволений поведінкою суперників під час матчу на Суперкубок України
Київське «Динамо» три роки поспіль вигравало Суперкубок України. Продовжити переможну серію команді Мірчи Луческу не вдалося. «Шахтар» переміг – 3:0 і зрівнявся з киянами за кількістю трофеїв у цьому змаганні. Тепер в обох команд по дев'ять перемог у Суперкубку. Румунський наставник столичного клубу визнав поразку справедливою, хоча у своєму стилі відпустив кілька шпильок.
«Шахтар» сьогодні був сильнішим. Хоча ця гра могла би і не відбутися, бо ми – переможці чемпіонату та володарі Кубка. Суперники більше хотіли досягти успіху. Хоча у нас теж були хороші моменти на початку зустрічі. Реалізуй їх, і тоді все склалося б по-іншому. Але пропустили гол, і відразу стало складніше грати. У «Шахтаря» індивідуально сильні гравці, у них хороша техніка, швидкості. Вони були сильніші сьогодні і в індивідуальних, і в командних взаємодіях, – сказав Луческу в етері каналу «Футбол 1». – Мені не сподобалася атмосфера. Я не зрозумів, чому всі вибігали на поле з лави запасних, чому так агресивно себе поводили. Я цього не можу зрозуміти: навіщо стільки агресії, навіщо стільки злості? Вони вибігали на поле, забігали на нашу територію, коли святкували гол».
Також Луческу розповів, з чого виникли голи у матчі.
«Причина в тактичних помилках. У тому числі втрата м'яча в центрі поля перед суперником, хоча на мій погляд, там все-таки було порушення правил. Нас звинувачували в тому, що ми чинимо тиск на арбітрів, але я дивлюся на ту кількість жовтих карток і штрафних у нашу сторону... Вважаю, що кожен має займатися своєю справою, говорити про свою команду, а не про чужі. На мій погляд, це відсутність фейр-плей» (Луческу, ймовірно, мав на увазі коментар тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі після перемоги «Динамо» над «Олександрією» в чемпіонаті, – прим. «Главком»).
За 11 днів «Динамо» і «Шахтар» зустрінуться в чемпіонаті України.
«Сподіваюся, що не буде цієї агресивної атмосфери. Футбольне свято було зіпсовано агресивною поведінкою наших суперників. Я давно не бачив, щоб було стільки агресії, і щоб люди з лави запасних виходили на поле. Це виховання і неповага до нас, як до футбольної команди», – підсумував Луческу.
Наступного тижня «Динамо» і «Шахтар» проведуть матчі другого туру Ліги чемпіонів.
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