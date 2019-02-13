Ястремська потрапила в основну сітку турніру у Досі



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Ястремській пощастило потрапити в основну сітку турніру WTA

Зі змагань знялась американка Медісон Кіс

18-річна українка вперше зіграє в турнірі на рівні Premier 5. Хоча минулого сезону вона і подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі Premier Mandatory в Пекіні, але згодом поступилась в стартовому матчі основи.

Зі змагань у Досі знялась американка Медісон Кіс, тому Ястремській пощастило потрапити в основну сітку турніру, який стартує 17 лютого. Тепер Даяна вимушена пропустити матчі кваліфікації в ОАЕ наступного тижня. Про це повідомляють на сайті btu.org.ua.

У Досі збирають найсильніший склад гравців, зокрема тенісисток першої двадцятки. На турнірі вже заявлені українські спортсменки Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Цьогорічний призовий фонд турніру Premier 5 - $2,828,000 Нагадаємо, чинною чемпіонкою турніру є Еліна Світоліна, яка здобувала перемогу в 2017 та 2018 роках.