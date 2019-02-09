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    Даяна Ястремська названа «Проривом місяця» у світовому тенісі

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    До кінця року Даяна Ястремська збирається бути у 20-ці рейтингу - Даяна Ястремська названа «Проривом місяця» у світовому тенісі
    До кінця року Даяна Ястремська збирається бути у 20-ці рейтингу
    Федерація тенісу України

    WTA відзначила стрімкий прогрес українки

    34-та ракетка світу Даяна Ястремська, яка на цьому тижні попри травму брала участь у матчах Кубка Федерації у складі національної збірної України, перемогла в номінації WTA «Прорив місяця».

    Саме так Жіноча тенісна Асоціація відзначила перемогу одеситки на турнірі в Гуагіні (Таїланд) і вихід Даяни до 1/16 фіналу Australian Open.

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    У складі збірної Ястремська перемогла у ключовому з точки зору боротьби за перше місце в групі стартовому матчі шведку Юганну Ларссон, однак після того наші дівчата програли другу одиночну і парну зустрічі.

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