Гаряча блондинка з Німеччини. Запаморочливі фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт



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Аліса Шмідт

За словами самої Аліси, на сьогоднішній день її головною метою є Олімпіада 2020 року, яка відбудеться в японському Токіо

Аліса Шмідт, легкоатлетка з Німеччини, яка отримала від австралійського видання Busted Coverage почесне звання «Найсексуальніша спортсменка світу».

Аліса народилася 8 листопада 1998 року в передмісті Берліна. Дівчинка ще в дитинстві вирішила стати спортсменкою, і в віці 7 років батьки віддали її в секцію легкої атлетики. Алісі сподобалося нове захоплення, і вона намагалася реалізувати себе в ньому.

У 11 років дівчина визначилася, що буде виступати в забігах на короткі дистанції - 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4 по 100.

Сьогодні Аліса займається бігом на короткі дистанції, і вже встигла завоювати срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики.

За словами самої Аліси, на сьогоднішній день її головною метою є Олімпіада 2020 року, яка відбудеться в японському Токіо. В одному з інтерв'ю Аліса підкреслила, що мріє повернутися з Японії із золотою медаллю на грудях.

У той же час набагато більших успіхів дівчина досягла в instagram. За життям спортсменки стежать понад 480 тисяч підписників.

Завдяки цій соціальній мережі дівчина підписала контракт з популярним спортивним брендом Puma, а також з найбільшим виробником спортивного харчування та біологічно активних добавок.