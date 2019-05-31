Юлія Левченко здобула «елегантне» срібло на етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Левченко програла тільки традиційному лідерові Instagram Юлії Левченко

Наша провідна атлетка вдало відкрила «діамантовий» сезон

Третій етап «Діамантової ліги» 30 травня відбувся у Стокгольмі. Скандинавія вирішила не ламати стереотипів і «порадувати» учасників холодною і дощовою погодою – саме такою, з якою її асоціює досить багато людей. За таких умов довелося змагатися і чотирьом українським легкоатлетам.

Юлія Левченко з результатом 1,90 метрів стала другою зі стрибків у висоту. Такий же результат показала шведка Еріка Кінсі, проте вона поступилася Юлії за спробами. Переможниця етапу у Досі, Ярослава Магучих, цього разу була четвертою (1,83 м). А перемогла Марія Ласіцкене (1,92 м), яка виступає під нейтральним прапором.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou) 30 Тра 2019 р. о 2:46 PDT

Крім стрибунок у висоту, були українці ще в двох дисциплінах.

У п’ятій спробі стрибун у довжину Сергій Никифоров наблизився до позначки восьми метрів, проте перелетіти її цього вечора не зміг. З результатом 7,97 метрів він сьомий. Переміг швед Тобіас Монтлер (8,22 м).

Ольга Ляхова, основною дистанцією якої є 800 метрів, у Стокгольмі спробувала сили з бігу на 1500 метрів. Ця дисципліна не входила до списку «діамантових». З результатом 4.23,42 хв вона фінішувала 12-ю.

Джерело: Федерація легкої атлетики України