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    Український спортсмен отримає бронзу чемпіонату Європи завдяки дискваліфікації російського допінгіста

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    Руслан Дмитренко може отримати заслужену медаль - Український спортсмен отримає бронзу чемпіонату Європи завдяки дискваліфікації російського допінгіста
    Руслан Дмитренко може отримати заслужену медаль
    gathletics.com.ua

    Збірна РФ з легкої атлетики виступає під нейтральним статусом з 2015 року

    Всеросійська федерація легкої атлетики через знаходження у крові заборонених речовин дискваліфікувала Алєксандра Іванова, чемпіона світу зі спортивної ходьби 2013 року.

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    Відповідно до рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА спортсмена з Мордовії визнано порушником Загальноросійських антидопінгових правил (п. 2.2. «Використання або спроба використання забороненої речовини або методу») і дискваліфіковано на три роки. Спортсмен дискваліфікований на підставі відхилень у паспорті крові.

    Дискваліфікація відраховується з травня 2017 року, коли його було вперше запідозрено у вживанні заборонених речовин. Також анульовано всі результати спортсмена з 2012 по 2014 рік: він позбавлений звання чемпіона світу і срібла чемпіонату Європи.

    Таким чином, завдяки дискваліфікації Іванова бронзову медаль чемпіонату Європи-2014 має отримати українець Руслан Дмитренко, котрий у тих змаганнях був четвертим.

    Зауважимо, що Всеросійська федерація легкої атлетики через систематичне порушення антидопінгового законодавства дискваліфікована з 2015 року. З того часу росіяни змушені виступати під нейтральним прапором. Попереднього разу дискваліфікацію було продовжено в грудні 2018 року.

     Читайте також: Їдять і не каяться: торік російські спортсмени порушували антидопінгові правила в 2,5 рази більше у порівнянні з 2017-м

    Джерело: Укрінформ

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