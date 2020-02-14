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    Юна українка Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби

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    У півфіналі Аліна Акобія перемогла росіянку Марину Симонян - Юна українка Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби
    У півфіналі Аліна Акобія перемогла росіянку Марину Симонян
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    Для обдарованої українки то перше доросле досягнення

    Українська борчиня Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби.

    Щойно у Римі борчиня з Київщини програла у фіналі вагової категорії до 57 кілограмів Ґрейс Якоб Буллен із Норвегії, чемпіонці Європи-2017 серед дорослих, триразовій чемпіонці континенту серед юніорів, чемпіонці Старого світу серед молоді до 23-х років, переможниці чемпіонатів світу і Європи серед кадетів. Аліна впродовж усієї сутички намагалася пройти суперниці в ноги і навіть повела в рахунку, змусивши суперницю вийти за межі килима. Але міцна фізично Буллен відігралася і отримала перевагу, перевівши опонентку в партер і виконавши накат. У другому періоді норвежка розвинула свій успіх і виграла 6:1. Причому останніх півхвилини українка з усіх сил намагалася не дати дотиснути себе і не програти чисто. Із цим завданням Аліна впоралася, що робить їй честь.

    Цікаво, що всі три сутички на шляху до фіналу – в італійки Аріанни Кар’єрі, шведки Сари Ліндборґ і росіянки Марини Симонян – Акобія виграла на туше.

     Дивіться також: Відео попередніх сутичок Аліни Акобії на чемпіонаті Європи-2020

    Треба сказати, що срібло вихованки Олександра Кутакова до певної міри сюрпризом. Річ у тім, що Аліна, яка тільки торік стала чемпіонкою Європи серед юніорів, виграла срібло на юніорському і молодіжному чемпіонатах світу, а без нагород на кадетсько-юніорському рівні залишалася рідко, серед дорослих в офіційних змаганнях боролася вперше.

    Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, українки виграли на чемпіонаті Європи в Римі чотири медалі. Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг) і Соломия Винник (до 55 кг), бронзу вибороли Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

    чемпіонат Європи Аліна Акобія жіноча боротьба Ґрейс Якоб Буллен Олександр Кутаков
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