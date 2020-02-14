Юна українка Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби



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У півфіналі Аліна Акобія перемогла росіянку Марину Симонян UWW

Для обдарованої українки то перше доросле досягнення

Українська борчиня Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби.

Щойно у Римі борчиня з Київщини програла у фіналі вагової категорії до 57 кілограмів Ґрейс Якоб Буллен із Норвегії, чемпіонці Європи-2017 серед дорослих, триразовій чемпіонці континенту серед юніорів, чемпіонці Старого світу серед молоді до 23-х років, переможниці чемпіонатів світу і Європи серед кадетів. Аліна впродовж усієї сутички намагалася пройти суперниці в ноги і навіть повела в рахунку, змусивши суперницю вийти за межі килима. Але міцна фізично Буллен відігралася і отримала перевагу, перевівши опонентку в партер і виконавши накат. У другому періоді норвежка розвинула свій успіх і виграла 6:1. Причому останніх півхвилини українка з усіх сил намагалася не дати дотиснути себе і не програти чисто. Із цим завданням Аліна впоралася, що робить їй честь.

Цікаво, що всі три сутички на шляху до фіналу – в італійки Аріанни Кар’єрі, шведки Сари Ліндборґ і росіянки Марини Симонян – Акобія виграла на туше.

Треба сказати, що срібло вихованки Олександра Кутакова до певної міри сюрпризом. Річ у тім, що Аліна, яка тільки торік стала чемпіонкою Європи серед юніорів, виграла срібло на юніорському і молодіжному чемпіонатах світу, а без нагород на кадетсько-юніорському рівні залишалася рідко, серед дорослих в офіційних змаганнях боролася вперше.

Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, українки виграли на чемпіонаті Європи в Римі чотири медалі. Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг) і Соломия Винник (до 55 кг), бронзу вибороли Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).