Євро з боротьби: українки вже гарантували собі шість із десяти можливих нагород (відео)

Аліна Акобія бореться в Римі так добре, що за суперниць аж страшно UWW

Завтра у фіналах побореться ще дві наших представниці

Українські борчині продовжують радувати своїми виступами на чемпіонаті Європи в Римі. Як повідомляв «Главком», з перших п’яти вагових категорій, у яких нагороди вже розіграні, наші співвітчизниці стали призерками у чотирьох – срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг) і Соломія Винник (до 55 кг), з бронзою додому повертаються Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

З тих українок, які боротьбу вже завершили, без медалі залишилася тільки представниця найважчої ваги Алла Белінська (до 76 кг). Та й та, вигравши одну сутичку, виглядала не безнадійною. Решта п’ять українок почин своїх землячок у другий змагальний день продовжили: маємо ще два фінали, сутичку за третє місце і двох представниць у втішному турнірі за бронзу.

Як і очікувалося, в фінал вагової категорії до 62 кілограми вийшла чемпіонка світу-2014, дворазова чемпіонка Європи, чинна переможниця Європейських ігор Юлія Ткач.

30-річна борчиня у чвертьфіналі достроково, з рахунком 12:2 перемогла білоруску Вероніку Іванову.

В півфіналі Ткач зборола 4:0 екс-українку, а нині представницю Азербайджану Тетяну Омельченко.

Завтра у сутичці за золото Юлія зійдеться з чинною чемпіонкою світу Інною Тражуковою із РФ. Цю суперницю Ткач перемагала на чемпіонатах Європи 2014-го і 2017 років. Віриться, що зараз у Римі серія продовжиться.

А ось вихід у фінал борчині з Київщини Аліни Акобії (категорія – до 57 кг) став до певної міри сюрпризом. Річ у тім, що Аліна, яка тільки торік стала чемпіонкою Європи серед юніорів, виграла срібло на юніорському і молодіжному чемпіонатах світу, а без нагород на кадетсько-юніорському рівні залишалася рідко, серед дорослих в офіційних змаганнях бореться вперше. Проте Акобія не просто перемагала, а всіх суперниць поклала на лопатки.

Виступ на римських килимах Аліна розпочала з чистої перемоги на туше над італійкою Аріанною Кар’єрі.

У чвертьфіналі Акобія вдруге виграла на туше – на цей раз у шведки Сари Ліндборґ.

У півфіналі Аліна поклала на лопатки росіянку Марину Симонян.

У фіналі Акобія зустрінеться з чемпіонкою Європи-2017 серед дорослих, триразовою чемпіонкою континенту серед юніорів, чемпіонкою Старого світу серед молоді до 23-х років, переможницею чемпіонатів світу і Європи серед кадетів Ґрейс Якоб Буллен із Норвегії.

Довела свій рівень дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка світу-2013, переможниця Європейських ігор-2015 Аліна Бережна (дівоче прізвище – Махиня), яка бореться в категорії до 72 кілограми. У першій сутичці вона поклала на туше білоруску Анастасію Зімянкову, а в півфіналі поступилася 2:4 олімпійській чемпіонці Лондона-2012, дворазовій чемпіонці світу Наталії Воробйовій із РФ.

Ще дві українки матимуть змогу пробитися в бронзові фінали через втішний турнір. Ірина Гусяк (до 53 кг) спершу без боротьби пройшла угорку Мерседес Денеш, а потім поступилася майбутній фіналістці – білорусці Ванессі Каладзінскій. За рахунку 4:4 суперниця результативну дію виконала останньою, тому рефері підняв руку їй. Втішний турнір Гусяк розпочне сутичкою з сильною росіянкою Стальвірою Оршуш.

Натомість віце-чемпіонка світу Ірина Коляденко (до 65 кг) програла угорці Мімі Христовій 3:9 уже в першій сутичці. Оскільки суперниця дійшла до фіналу, втішатися Ірина завтра почне з туркенею Аслі Тоґджу.

Медальні сутички у згадуваних вагових категоріях відбудуться 14 лютого увечері, починаючи з 19:00 за київським часом. А в ранковій сесії розпочнуть виступи на чемпіонаті Європи представники вільного стилю.

Нагадаємо, що першими Євро-2020 завершили представники греко-римської боротьби. Українці повернулися додому з трьома нагородами – золотом Семена Новікова (до 87 кг), бронзами Ленура Темірова (до 63 кг) і Миколи Кучмія (до 130 кг).