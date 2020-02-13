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    Євро з боротьби: українки вже гарантували собі шість із десяти можливих нагород (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Аліна Акобія бореться в Римі так добре, що за суперниць аж страшно - Євро з боротьби: українки вже гарантували собі шість із десяти можливих нагород (відео)
    Аліна Акобія бореться в Римі так добре, що за суперниць аж страшно
    UWW

    Завтра у фіналах побореться ще дві наших представниці

    Українські борчині продовжують радувати своїми виступами на чемпіонаті Європи в Римі. Як повідомляв «Главком», з перших п’яти вагових категорій, у яких нагороди вже розіграні, наші співвітчизниці стали призерками у чотирьох – срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг) і Соломія Винник (до 55 кг), з бронзою додому повертаються Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

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    З тих українок, які боротьбу вже завершили, без медалі залишилася тільки представниця найважчої ваги Алла Белінська (до 76 кг). Та й та, вигравши одну сутичку, виглядала не безнадійною. Решта п’ять українок почин своїх землячок у другий змагальний день продовжили: маємо ще два фінали, сутичку за третє місце і двох представниць у втішному турнірі за бронзу.

    Як і очікувалося, в фінал вагової категорії до 62 кілограми вийшла чемпіонка світу-2014, дворазова чемпіонка Європи, чинна переможниця Європейських ігор Юлія Ткач.

    30-річна борчиня у чвертьфіналі достроково, з рахунком 12:2 перемогла білоруску Вероніку Іванову.

    В півфіналі Ткач зборола 4:0 екс-українку, а нині представницю Азербайджану Тетяну Омельченко.

    Завтра у сутичці за золото Юлія зійдеться з чинною чемпіонкою світу Інною Тражуковою із РФ. Цю суперницю Ткач перемагала на чемпіонатах Європи 2014-го і 2017 років. Віриться, що зараз у Римі серія продовжиться.

    А ось вихід у фінал борчині з Київщини Аліни Акобії (категорія – до 57 кг) став до певної міри сюрпризом. Річ у тім, що Аліна, яка тільки торік стала чемпіонкою Європи серед юніорів, виграла срібло на юніорському і молодіжному чемпіонатах світу, а без нагород на кадетсько-юніорському рівні залишалася рідко, серед дорослих в офіційних змаганнях бореться вперше. Проте Акобія не просто перемагала, а всіх суперниць поклала на лопатки.

    Виступ на римських килимах Аліна розпочала з чистої перемоги на туше над італійкою Аріанною Кар’єрі.

    У чвертьфіналі Акобія вдруге виграла на туше – на цей раз у шведки Сари Ліндборґ.

    У півфіналі Аліна поклала на лопатки росіянку Марину Симонян.

    У фіналі Акобія зустрінеться з чемпіонкою Європи-2017 серед дорослих, триразовою чемпіонкою континенту серед юніорів, чемпіонкою Старого світу серед молоді до 23-х років, переможницею чемпіонатів світу і Європи серед кадетів Ґрейс Якоб Буллен із Норвегії.

    Довела свій рівень дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка світу-2013, переможниця Європейських ігор-2015 Аліна Бережна (дівоче прізвище – Махиня), яка бореться в категорії до 72 кілограми. У першій сутичці вона поклала на туше білоруску Анастасію Зімянкову, а в півфіналі поступилася 2:4 олімпійській чемпіонці Лондона-2012, дворазовій чемпіонці світу Наталії Воробйовій із РФ.

    Ще дві українки матимуть змогу пробитися в бронзові фінали через втішний турнір. Ірина Гусяк (до 53 кг) спершу без боротьби пройшла угорку Мерседес Денеш, а потім поступилася майбутній фіналістці – білорусці Ванессі Каладзінскій. За рахунку 4:4 суперниця результативну дію виконала останньою, тому рефері підняв руку їй. Втішний турнір Гусяк розпочне сутичкою з сильною росіянкою Стальвірою Оршуш.

    Натомість віце-чемпіонка світу Ірина Коляденко (до 65 кг) програла угорці Мімі Христовій 3:9 уже в першій сутичці. Оскільки суперниця дійшла до фіналу, втішатися Ірина завтра почне з туркенею Аслі Тоґджу.

    Медальні сутички у згадуваних вагових категоріях відбудуться 14 лютого увечері, починаючи з 19:00 за київським часом. А в ранковій сесії розпочнуть виступи на чемпіонаті Європи представники вільного стилю.

    Нагадаємо, що першими Євро-2020 завершили представники греко-римської боротьби. Українці повернулися додому з трьома нагородами – золотом Семена Новікова (до 87 кг), бронзами Ленура Темірова (до 63 кг) і Миколи Кучмія (до 130 кг).

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    чемпіонат Європи Аліна Акобія жіноча боротьба Алла Черкасова Юлія Ткач Ірина Гусяк Володимир Євонов Ірина Коляденко Аліна Бережна Наталія Воробйова Тетяна Омельченко Марина Симонян Вероніка Іванова Аріанна Кар'єрі Сара Ліндборґ Анастасія Зімянкова Ванесса Каладзінська Мімі Христова
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