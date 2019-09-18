Екс-українка Стадник стала дворазовою чемпіонкою світу під стягом Азербайджану

Сімейство Стадників може підраховувати преміальні від Ільхама Алієва Скрін-шот

Українка автентична Оксана Лівач програла в сутичці за третє місце

У Нур-Султані (Казахстан) розіграний перший комплект нагород на чемпіонаті світу з жіночої боротьби.

Вдруге у кар’єрі найсильнішою на планеті стала вихованка львівської боротьби Марія Стадник, котра з 2007 року представляє Азербайджан. У фіналі Марія, котра традиційно виступала під керівництвом чоловіка, колишнього борця, а нині члена виконкому Асоціації спортивної боротьби України Андрія Стадника, перемогла головну сенсацію турніру, румунку Емілію Аліну Вуч.

Свою перевагу Стадник позначила доволі швидко: після проходу в ноги вона збила суперницю в партер, виконала два накати і повела 5:0. У другому періоді львівська азербайджанка впевнено довела справу до перемоги – 9:0.

Таким чином, 31-річна Стадник стала чемпіонкою світу вдруге після 2010 року. Крім того, вона триразова призерка Олімпійських ігор, семиразова чемпіонка світу і дворазова переможниця Європейських ігор. Усе це – під стягом Азербайджану.

А володарка срібла Вуч у чвертьфіналі сенсаційно перемогла чинну чемпіонку Європи серед дорослих і молоді, українку Оксану Лівач. У втішному турнірі за бронзу Оксана спершу перемогла 5:4 німкеню Елен Рістерер, а потім у сутичці за третє місце вчисту програла Валентині Ісламовій-Брік з Казахстану. Причому поступилася українка через власну помилку. Вона змогла здійснити захоплення, але не зуміла провести кидка й поки втратила пильність, казахстанська борчиня зорієнтувалася й кидком через стегно поклала суперницю на лопатки.

Так чи інакше, Оксана принесла Україні олімпійську ліцензію і тепер може готуватися до Ігор-2020 у Токіо.

Зауважимо, що головна фаворитка найлегшої ваги у світі, 19-річна японка Юї Сусакі в Нур-Султані не виступала. Причина банальна: непереможна, здавалося б, борчиня, не пройшла внутрішнього відбору. Вона програла боротьбу до двох перемог Юкі Іріє. Причому виснажилася й суперниця, яка на чемпіонаті світу програла в чвертьфіналі китаянці Янан Сун з фантастичним рахунком 12:13.

Зауважимо, що трохи згодом, теж сьогодні у фіналі вагової категорії до 72 кг боротиметься Аліна Бережна.