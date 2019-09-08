Легенди спорту провели у Києві олімпійський урок. Фоторепортаж з Оболонської набережної

Гімнастка Ганна Різатдінова і стрибун у воду Ілля Кваша свого часу вигравали олімпійську бронзу Іван Вербицький

Традиційне дійство привернуло увагу тисяч киян

У суботу, 7 вересня, на Оболонській набережній у Києві відбувся присвячений початку навчального року олімпійський урок. Як і в минулі роки, в заходах взяло участь чимало видатних спортсменів – олімпійських чемпіонів і призерів, представників національних збірних з різних видів спорту.

Статусності події додавала присутність на ній новоспеченого голови парламентського Комітету молоді і спорту Андрія Кожемякіна, а також однієї з його заступниць Ольги Саладухи, яка, як відомо, у найліпші роки спортивної кар’єри ставала чемпіонкою світу і вигравала олімпійську бронзу в потрійному стрибку.

Також помітною в колах «селебритіз» постаттю був інший «слуга народу», колись буковинський журналіст Георгій Мазурашу. Ейфорія від потрапляння у «вищі світи» в цього пана, здається, не минає. На першому засіданні Верховної ради дев’ятого скликання він прославився на всю країну тим, що єдиний поміж народних обранців знімав у сесійній залі на телефон депутатів під звуки національного славня. А зараз продовжує невтомно з усіми й уся лупити селфі.

Проте досить про кумедне. Важливо відзначити, що олімпійський урок приніс радість найперше тим, для кого він видуманий. Випробовуючи себе в секторах для різних видів спорту, отримуючи інструкції від професійних тренерів й зірок спорту, діти отримували справжнє задоволення. Цікаво, що найбільшою популярністю користувався куточок для скелелазіння. Через велику кількість бажаючих спробувати себе у викарабкуванні на стіну організатори змушені були затриматися майже на годину.

Відразу після завершення «обов’язкової програми» більшість спортсменів роз’їхалися по тренувальних залах. Особливо то стосується команди борчинь, яка була присутня на олімпійському уроці в повному складі, включаючи тренерський штаб. Уже через тиждень на дівчат очікує чемпіонат світу в казахстанському Нур-Султані, на якому окрім медалей розігруватимуться також ліцензії на Олімпіаду-2020 в Токіо.

Іван Вербицький, «Главком»