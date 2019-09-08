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    Легенди спорту провели у Києві олімпійський урок. Фоторепортаж з Оболонської набережної

    • Іван Вербицький
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    Гімнастка Ганна Різатдінова і стрибун у воду Ілля Кваша свого часу вигравали олімпійську бронзу - Легенди спорту провели у Києві олімпійський урок. Фоторепортаж з Оболонської набережної
    Гімнастка Ганна Різатдінова і стрибун у воду Ілля Кваша свого часу вигравали олімпійську бронзу
    Іван Вербицький

    Традиційне дійство привернуло увагу тисяч киян

    У суботу, 7 вересня, на Оболонській набережній у Києві відбувся присвячений початку навчального року олімпійський урок. Як і в минулі роки, в заходах взяло участь чимало видатних спортсменів – олімпійських чемпіонів і призерів, представників національних збірних з різних видів спорту.

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    Статусності події додавала присутність на ній новоспеченого голови парламентського Комітету молоді і спорту Андрія Кожемякіна, а також однієї з його заступниць Ольги Саладухи, яка, як відомо, у найліпші роки спортивної кар’єри ставала чемпіонкою світу і вигравала олімпійську бронзу в потрійному стрибку.

    Також помітною в колах «селебритіз» постаттю був інший «слуга народу», колись буковинський журналіст Георгій Мазурашу. Ейфорія від потрапляння у «вищі світи» в цього пана, здається, не минає. На першому засіданні Верховної ради дев’ятого скликання він прославився на всю країну тим, що єдиний поміж народних обранців знімав у сесійній залі на телефон депутатів під звуки національного славня. А зараз продовжує невтомно з усіми й уся лупити селфі.

    Проте досить про кумедне. Важливо відзначити, що олімпійський урок приніс радість найперше тим, для кого він видуманий. Випробовуючи себе в секторах для різних видів спорту, отримуючи інструкції від професійних тренерів й зірок спорту, діти отримували справжнє задоволення. Цікаво, що найбільшою популярністю користувався куточок для скелелазіння. Через велику кількість бажаючих спробувати себе у викарабкуванні на стіну організатори змушені були затриматися майже на годину.

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    Іван Вербицький

    Відразу після завершення «обов’язкової програми» більшість спортсменів роз’їхалися по тренувальних залах. Особливо то стосується команди борчинь, яка була присутня на олімпійському уроці в повному складі, включаючи тренерський штаб. Уже через тиждень на дівчат очікує чемпіонат світу в казахстанському Нур-Султані, на якому окрім медалей розігруватимуться також ліцензії на Олімпіаду-2020 в Токіо.

    Іван Вербицький, «Главком»

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