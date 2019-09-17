Українська борчиня Аліна Бережна вийшла у фінал чемпіонату світу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аліна Бережна спробує здобути друге в кар'єрі золото чемпіонату світу Асоціація спортивної боротьби України

За золото донеччанка побореться з росіянкою

Сьогодні, 17 вересня, на чемпіонаті світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан) розпочалися змагання серед жінок.

У перший змагальний день у фінал вагової категорії до 72 кг вийшла чинна чемпіонка Європи Аліна Бережна (у дівоцтві – Махиня, виступала також під прізвищем Стадник).

У чвертьфіналі Аліна перемогла американку Вікторію Френсіс – 4:0.

Бережна - Френсіс

Сутичку за вихід у фінал у китаянки Паліги Бережна виграла 7:0.

Бережна - Паліга

За золото Аліна сперечатиметься під час завтрашньої вечірньої сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Суперницею буде олімпійська чемпіонка-2012, дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи Наталія Воробйова із РФ, якій наша борчиня раніше в основному програвала.

Зауважимо, що Аліна Бережна є дворазовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2013 і переможницею Європейських ігор-2015. Вона – одна з найдосвідченіших у складі нашої команди спортсменок.

Інші українки сьогодні виступили не так вдало. Львів’янка Оксана Лівач (до 50 кг), котра цьогоріч виграла чемпіонати Європи серед молоді і дорослих, а також була срібною призеркою Європейських ігор, продовжить завтра боротьбу у втішному турнірі за бронзу. Сьогодні Оксана перемогла на туше узбечку Даулетбіке Яхшимуратову, але сенсаційно програла у чвертьфіналі 1:6 румунці Емілії Аліні Вуч. Та оскільки румунка продовжила дивувати і вийшла до фіналу, де побореться з екс-українкою Марією Стадник, котра представляє Азербайджан, Лівач ще матиме шанс взяти бронзу.

Те саме стосується і срібної призерки цьогорічних Європейських ігор Юлії Хавалджи (до 53 кг). Вона в першій сутичці програла 1:6 японці Маю Мукайді, але та прогнозовано вийшла у фінал і заодно залишила у боротьбі українку.

Натомість Ірина Гусяк (до 55 кг) виступи вже припинила. Вона перемогла на туше Кім Га-Юн з Кореї, 2:1 – румунку Андреа Ану, але поступилася у чвертьфіналі 4:14 туркені Бедісі Ґун.

Решта українок вступлять у боротьбу завтра і післязавтра.