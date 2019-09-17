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    Українська борчиня Аліна Бережна вийшла у фінал чемпіонату світу (відео)

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    Аліна Бережна спробує здобути друге в кар'єрі золото чемпіонату світу - Українська борчиня Аліна Бережна вийшла у фінал чемпіонату світу (відео)
    Аліна Бережна спробує здобути друге в кар'єрі золото чемпіонату світу
    Асоціація спортивної боротьби України

    За золото донеччанка побореться з росіянкою

    Сьогодні, 17 вересня, на чемпіонаті світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан) розпочалися змагання серед жінок.

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    У перший змагальний день у фінал вагової категорії до 72 кг вийшла чинна чемпіонка Європи Аліна Бережна (у дівоцтві – Махиня, виступала також під прізвищем Стадник).

    У чвертьфіналі Аліна перемогла американку Вікторію Френсіс – 4:0.

    Бережна - Френсіс

    Сутичку за вихід у фінал у китаянки Паліги Бережна виграла 7:0.

    Бережна - Паліга

    За золото Аліна сперечатиметься під час завтрашньої вечірньої сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Суперницею буде олімпійська чемпіонка-2012, дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи Наталія Воробйова із РФ, якій наша борчиня раніше в основному програвала.

    Зауважимо, що Аліна Бережна є дворазовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2013 і переможницею Європейських ігор-2015. Вона – одна з найдосвідченіших у складі нашої команди спортсменок.

    Інші українки сьогодні виступили не так вдало. Львів’янка Оксана Лівач (до 50 кг), котра цьогоріч виграла чемпіонати Європи серед молоді і дорослих, а також була срібною призеркою Європейських ігор, продовжить завтра боротьбу у втішному турнірі за бронзу. Сьогодні Оксана перемогла на туше узбечку Даулетбіке Яхшимуратову, але сенсаційно програла у чвертьфіналі 1:6 румунці Емілії Аліні Вуч. Та оскільки румунка продовжила дивувати і вийшла до фіналу, де побореться з екс-українкою Марією Стадник, котра представляє Азербайджан, Лівач ще матиме шанс взяти бронзу.

    Те саме стосується і срібної призерки цьогорічних Європейських ігор Юлії Хавалджи (до 53 кг). Вона в першій сутичці програла 1:6 японці Маю Мукайді, але та прогнозовано вийшла у фінал і заодно залишила у боротьбі українку.

    Натомість Ірина Гусяк (до 55 кг) виступи вже припинила. Вона перемогла на туше Кім Га-Юн з Кореї, 2:1 – румунку Андреа Ану, але поступилася у чвертьфіналі 4:14 туркені Бедісі Ґун.

    Решта українок вступлять у боротьбу завтра і післязавтра.   

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    чемпіонат світу Оксана Лівач жіноча боротьба Ірина Гусяк Юлія Хавалджи Володимир Євонов Марія Стадник Аліна Бережна Емілія Аліна Вуч Бедіга Ґун Наталія Воробйова Вікторія Френсіс
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